Kara saplanan yolcu otobüsünü köylüler kurtardı!

Sivas’ta, son günlerde aralıklarla etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ulaş ilçesi ile Aştınyayla arasında yer alan karayolunda, yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara yol açtı.

BİRÇOK ARAÇ MAHSUR KALDI!

Altınyayla ve Ulaş ilçesi arasında kalan karayolu, tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun kapanması sebebiyle birçok araç mahsur kalırken kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı bölgede içinde yolcuların da bulunduğu Altınyayla ilçe midibüsü kara saplandı.

YARDIMA KÖYLÜLER KOŞTU!

Kazanpınar Köyü muhtarı İsa Oğuz ve köy sakinleri, içinde yolcuların da bulunduğu midibüsün önünü temizledi. Daha sonra halat bağlanan midibüs traktörle çekilerek kara saplandığı yerden çıkarıldı.

Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, kar küreme çalışması yaparak yolu yeniden trafiğe açtı.