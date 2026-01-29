Kuryelerin yaş sınırında değişiklik

Yönetmelik değişikliğiyle birlikte "SRC kurye mesleki yeterlilik belgesi" ilk kez mevzuata dahil edildi. Bu yeni tanım kapsamında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanan kuryelerin faaliyetleri kayıt altına alınacak ve denetimler bu belge üzerinden yürütülecek. Özellikle son dönemde artış gösteren kurye kazalarının önüne geçilmesi amacıyla kuryelerin mesleki eğitimden geçirilmesi, böylece hizmet kalitesinin ve trafikteki güvenin artırılması amaçlanıyor.

SÜRÜCÜLER İÇİN YAŞ SINIRI 69'A ÇIKARILDI

Sektörde uzun süredir devam eden şoför ihtiyacını karşılamak üzere daha önce geçici olarak uygulanan yaş esnetmesi kalıcı hale getirildi. Mevzuatta resmen 63, fiilen 66 olarak uygulanan yaş sınırı 69'a yükseltildi. Buna göre 66 yaşından gün almış olan sürücüler, düzenli olarak güncel sağlık raporu ve psikoteknik değerlendirme belgelerini sundukları takdirde 69 yaşına kadar mesleklerini icra edebilecekler. Ancak 66 yaşından sonra sektöre ilk kez girecek olanlar için yeni SRC belgesi düzenlenmeyecek.

Akaryakıt fiyatlarında petrol endişesi: Zam kapıda mı?

LOJİSTİK VE TİCARET MEZUNLARINA YÖNETİCİ BELGESİ MÜJDESİ

Nitelikli yönetici sayısını artırmayı hedefleyen yeni düzenleme, ilgili bölümlerden mezun olanlara önemli kolaylıklar sağlıyor. Uluslararası ticaret ve lojistik gibi alanlarda lisans, yüksek lisans veya doktora diplomasına sahip olanlar, sınav şartı aranmaksızın üst düzey yönetici belgesi alabilecekler. Ön lisans mezunları için ise orta düzey yönetici belgesi düzenlenmesinin önü açılırken, Bakanlık teşkilatında belirli bir süre müdürlük yapmış olanlara da benzer haklar tanındı.

TAKOGRAF KARTI İHLALLERİNE SRC İPTALİ YAPTIRIMI

Takograf sürücü kartı zorunluluğu bulunan araçlarda, başkasına ait kart kullandığı tespit edilen sürücülerin SRC belgeleri iptal edilecek. Bu yaptırım sadece usulsüz kart kullanan sürücüyü değil, kartını başkasına kullandıran asıl kart sahibini de kapsayacak şekilde uygulanacak.