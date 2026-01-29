Akaryakıt fiyatlarında petrol endişesi: Zam kapıda mı?
Akaryakıt fiyatları 29 Ocak 2026 Perşembe günü sabit ilerlemeye devam ediyor. Yükselen petrol karşısında sürücülerin yeni bir zamla karşılaşması an meselesi olabilir.
29 OCAK 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
55,25
Motorin
57.40
LPG
30,70
29 OCAK 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
Benzin
55.10
Motorin
57.24
LPG
28.69
29 OCAK 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
Benzin
56.11
Motorin
58.50
LPG
29.30
29 OCAK 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Yakıt türü
Litre fiyatı (TL)
Benzin
56.47
Motorin
58.75
LPG
29.09
29 Ocak 2026 benzin ne kadar?
- İstanbul Avrupa: 55,25 TL
- İstanbul Anadolu: 55.10 TL
- Ankara: 56.11 TL
- İzmir: 56.47 TL
29 Ocak 2026 motorin ne kadar?
- İstanbul Avrupa: 57.40 TL
- İstanbul Anadolu: 57.24 TL
- Ankara: 58.50 TL
- İzmir: 58.75 TL
29 Ocak 2026 LPG ne kadar?
- İstanbul Avrupa: 30,70 TL
- İstanbul Anadolu: 28.69 TL
- Ankara: 29.30 TL
- İzmir: 29.09 TL
29 Ocak 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.742,45 TL
Gram altın satış: 7.743,36 TL
29 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 163,77 TL
Gram gümüş satış: 163,92 TL
29 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4113 TL
Dolar satış: 43,4255 TL
Euro alış: 52,1026 TL
Euro altın satış: 52,1459 TL
Sterlin alış: 60,1388 TL
Sterlin satış: 60,2014 TL
29 Ocak 2026 BIST 100 endeksi
29 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri