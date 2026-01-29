Akaryakıt fiyatlarında petrol endişesi: Zam kapıda mı?

Akaryakıt fiyatları 29 Ocak 2026 Perşembe günü sabit ilerlemeye devam ediyor. Yükselen petrol karşısında sürücülerin yeni bir zamla karşılaşması an meselesi olabilir.

29 OCAK 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55,25

Motorin

57.40

LPG

30,70

29 OCAK 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55.10

Motorin

57.24

LPG

28.69

29 OCAK 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.11

Motorin

58.50

LPG

29.30

29 OCAK 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56.47

Motorin

58.75

LPG

29.09

29 Ocak 2026 benzin ne kadar?

  • İstanbul Avrupa: 55,25 TL
  • İstanbul Anadolu: 55.10 TL
  • Ankara: 56.11 TL
  • İzmir: 56.47 TL

29 Ocak 2026 motorin ne kadar?

  • İstanbul Avrupa: 57.40 TL
  • İstanbul Anadolu: 57.24 TL
  • Ankara: 58.50 TL
  • İzmir: 58.75 TL

29 Ocak 2026 LPG ne kadar?

  • İstanbul Avrupa: 30,70 TL
  • İstanbul Anadolu: 28.69 TL
  • Ankara: 29.30 TL
  • İzmir: 29.09 TL

29 Ocak 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.742,45 TL

Gram altın satış: 7.743,36 TL

29 Ocak 2026 Altın Fiyatları

29 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 163,77 TL

Gram gümüş satış: 163,92 TL

29 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

29 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4113 TL

Dolar satış: 43,4255 TL

Euro alış: 52,1026 TL

Euro altın satış: 52,1459 TL

Sterlin alış: 60,1388 TL

Sterlin satış: 60,2014 TL

29 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

29 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

29 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

29 Ocak 2026 kripto piyasası

29 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

