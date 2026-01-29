29 Ocak sabahı döviz kurları ne durumda?
Döviz
Alış (TL)
Satış (TL)
Günlük değişim
Saat
Dolar (USD)
43,4104
43,4232
%0,06
07:38
Euro (EUR)
52,1304
52,1786
%0,58
07:37
Sterlin (GBP)
60,1656
60,2296
%0,51
07:38
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
29 Ocak 2026 kapanış ve bugün
Kalem
Dün 28 Ocak 2026 kapanış
Bugün 29 Ocak 2026
Fark
Dolar (USD) (satış)
43,41 TL
43,42
+0,01 TL
Euro (EUR) (satış)
51,86 TL
52,17
+0,31 TL
Sterlin (GBP) (satış)
59,87 TL
60,22
+0,35 TL
