29 Ocak sabahı döviz kurları ne durumda?
Yayınlanma:
Serbest piyasada döviz kurları 29 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Dolar (USD), euro (EUR) ve Sterlin (GBP) başta olmak üzere anlık alış–satış fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

29 Ocak 2026 Döviz Fiyatları Hızlı Özet

  • Dolar (satış): 43,4232 TL

  • Euro (satış): 52,1786 TL

  • Sterlin (satış): 60,2296 TL

29 Ocak 2026 güncel döviz kurları

Döviz

Alış (TL)

Satış (TL)

Günlük değişim

Saat

Dolar (USD)

43,4104

43,4232

%0,06

07:38

Euro (EUR)

52,1304

52,1786

%0,58

07:37

Sterlin (GBP)

60,1656

60,2296

%0,51

07:38

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

29 Ocak 2026 kapanış ve bugün

Kalem

Dün 28 Ocak 2026 kapanış

Bugün 29 Ocak 2026

Fark

Dolar (USD) (satış)

43,41 TL

43,42

+0,01 TL

Euro (EUR) (satış)

51,86 TL

52,17

+0,31 TL

Sterlin (GBP) (satış)

59,87 TL

60,22

+0,35 TL

29 Ocak 2026 dolar ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,4104 TL

Dolar (USD) satış: 43,4232 TL

29 Ocak 2026 euro ne kadar?

Euro (EUR) alış: 52,1304 TL

Euro (EUR) satış: 52,1786 TL

29 Ocak 2026 sterlin ne kadar?

Sterlin (GBP) alış: 60,1656 TL

Sterlin (GBP) satış: 60,2296 TL

29 Ocak 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.747,18 TL

Gram altın satış: 7.748,040 TL

29 Ocak 2026 Altın Fiyatları

29 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 163,77 TL

Gram gümüş satış: 163,92 TL

29 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

29 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.21 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.36 TL/LT

LPG (otogaz): 29.29 TL/LT

29 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

29 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

29 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

29 Ocak 2026 kripto piyasası

29 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ekonomi
