29 Ocak 2026 Güncel gümüş fiyat tablosu

29 Ocak 2026 Güncel gümüş fiyat tablosu
Yayınlanma:
Serbest piyasada gümüş fiyatları 29 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Gram gümüş ve ons gümüş başta olmak üzere güncel alış–satış rakamları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

29 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram gümüş (satış): 163,88

  • Ons gümüş (satış): 117,56 $

29 Ocak 2026 güncel gümüş fiyatları

Gümüş türü

Alış (TL / $)

Satış (TL / $)

Günlük değişim

Saat

Gram gümüş

163,77 TL

163,88 TL

+%0,86

7:14

Ons gümüş

117,51 $

117,56 $

+%0,99

7:30

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

29 Ocak 2026 kapanış ve bugün

Kalem

Dün 28 Ocak 2026 kapanış

Bugün 29 Ocak 2026

Fark

Gram gümüş (satış)

159,27 TL

163,88 TL

+4,61 TL

Ons gümüş (satış)

113,89 $

117,56 $

+3,67 $

29 Ocak 2026 gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 163,77 TL

Gram gümüş satış: 163,88 TL

29 Ocak 2026 ons gümüş ne kadar?

Ons gümüş alış: 117,51 $

Ons gümüş satış: 117,56 $

29 Ocak 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.729,25 TL

Gram altın satış: 7.730,65 TL

29 Ocak 2026 Altın Fiyatları

29 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4113 TL

Dolar satış: 43,4255 TL

Euro alış: 52,1026 TL

Euro altın satış: 52,1459 TL

Sterlin alış: 60,1388 TL

Sterlin satış: 60,2014 TL

29 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

29 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.21 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.36 TL/LT

LPG (otogaz): 29.29 TL/LT

29 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

29 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

29 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

29 Ocak 2026 kripto piyasası

29 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum


Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Ekonomi
29 Ocak sabahı döviz kurları ne durumda?
29 Ocak sabahı döviz kurları ne durumda?
Altın güne yükselerek başladı: 29 Ocak güncel altın fiyatları
Altın güne yükselerek başladı: 29 Ocak güncel altın fiyatları