29 Ocak 2026 Güncel gümüş fiyat tablosu
29 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları Hızlı Özet
Gram gümüş (satış): 163,88
Ons gümüş (satış): 117,56 $
29 Ocak 2026 güncel gümüş fiyatları
Gümüş türü
Alış (TL / $)
Satış (TL / $)
Günlük değişim
Saat
Gram gümüş
163,77 TL
163,88 TL
+%0,86
7:14
Ons gümüş
117,51 $
117,56 $
+%0,99
7:30
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
29 Ocak 2026 kapanış ve bugün
Kalem
Dün 28 Ocak 2026 kapanış
Bugün 29 Ocak 2026
Fark
Gram gümüş (satış)
159,27 TL
163,88 TL
+4,61 TL
Ons gümüş (satış)
113,89 $
117,56 $
+3,67 $
29 Ocak 2026 gram gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 163,77 TL
Gram gümüş satış: 163,88 TL
29 Ocak 2026 ons gümüş ne kadar?
Ons gümüş alış: 117,51 $
Ons gümüş satış: 117,56 $
29 Ocak 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.729,25 TL
Gram altın satış: 7.730,65 TL
29 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4113 TL
Dolar satış: 43,4255 TL
Euro alış: 52,1026 TL
Euro altın satış: 52,1459 TL
Sterlin alış: 60,1388 TL
Sterlin satış: 60,2014 TL
29 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.21 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.36 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT
29 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları
29 Ocak 2026 BIST 100 endeksi
29 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri
29 Ocak 2026 kripto piyasası
29 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum