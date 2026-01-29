Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne nasıl başladı?
Yayınlanma:
Güncelleme:
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 29 Ocak 2026 Perşembe günü 10:15 itibarıyla 13.519,79 puanda. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne nasıl başladı?
29 Ocak 2026 Borsa İstanbul kısa özet
BIST 100: 13.519,79
Değişim: +112,35 (%0,84)
Açılış: 13.502,29
Gün içi aralık: 13.480,55 – 13.541,23
İşlem hacmi: 192.387.544.742
Saat: 10:15
29 Ocak 2026 BIST 100 Endeksi
Gösterge
Değer
BIST 100 (son)
|13.519,79
Değişim
|+112,35 (%0,84)
Gün içi en düşük
|13.480,55
Gün içi en yüksek
|13.541,23
İşlem hacmi
192.387.544.742 TL
Saat
10:15
29 Ocak 2026 en çok yükselen hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|DMSAS
|11,67
|9,99
|ZGYO
|24,02
|9,98
|CUSAN
|32,90
|9,96
|UCAYM
|31,82
|9,95
|ODAS
|6,36
|9,84
29 Ocak 2026 en çok düşen hisseler
Hisse
Son (TL)
Günlük %
|SELVA
|2,98
|-9,97
|PASEU
|142,00
|-9,84
|MMCAS
|92,35
|-7,83
|KLSYN
|7,37
|-5,51
|OZRDN
|15,65
|-4,92
29 Ocak 2026 en çok işlem gören hisseler
Hisse
Son (TL)
Hacim (TL)
|THYAO
|300,00
|132.045.300,00
|ADESE
|1,55
|126.679.802,75
|ASELS
|310,25
|112.675.974,50
|ALVES
|4,55
|90.735.408,40
|TRALT
|56,50
|75.765.144,00
29 Ocak 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.742,45 TL
Gram altın satış: 7.743,36 TL
29 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 163,77 TL
Gram gümüş satış: 163,88 TL
29 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4104 TL
Dolar satış: 43,4232 TL
Euro alış: 52,1304 TL
Euro altın satış: 52,1786 TL
Sterlin alış: 60,1656 TL
Sterlin satış: 60,2296 TL
29 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,25 TL
Motorin (dizel/mazot): 57.40 TL
LPG (otogaz): 30,70 TL
29 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları