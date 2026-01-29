Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne nasıl başladı?

Yayınlanma:
Güncelleme:
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 29 Ocak 2026 Perşembe günü 10:15 itibarıyla 13.519,79 puanda. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne nasıl başladı?

29 Ocak 2026 Borsa İstanbul kısa özet

  • BIST 100: 13.519,79

  • Değişim: +112,35 (%0,84)

  • Açılış: 13.502,29

  • Gün içi aralık: 13.480,55 13.541,23

  • İşlem hacmi: 192.387.544.742

  • Saat: 10:15

29 Ocak 2026 BIST 100 Endeksi

Gösterge

Değer

BIST 100 (son)

13.519,79

Değişim

+112,35 (%0,84)

Gün içi en düşük

13.480,55

Gün içi en yüksek

13.541,23

İşlem hacmi

192.387.544.742 TL

Saat

10:15

29 Ocak 2026 en çok yükselen hisseler

Hisse

Son (TL)

Günlük %

DMSAS11,679,99
ZGYO24,029,98
CUSAN32,909,96
UCAYM31,829,95
ODAS6,369,84

29 Ocak 2026 en çok düşen hisseler

Hisse

Son (TL)

Günlük %

SELVA2,98-9,97
PASEU142,00-9,84
MMCAS92,35-7,83
KLSYN7,37-5,51
OZRDN15,65-4,92

29 Ocak 2026 en çok işlem gören hisseler

Hisse

Son (TL)

Hacim (TL)

THYAO300,00132.045.300,00
ADESE1,55126.679.802,75
ASELS310,25112.675.974,50
ALVES4,5590.735.408,40
TRALT56,5075.765.144,00

29 Ocak 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.742,45 TL

Gram altın satış: 7.743,36 TL

29 Ocak 2026 Altın Fiyatları

29 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 163,77 TL

Gram gümüş satış: 163,88 TL

29 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

29 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4104 TL

Dolar satış: 43,4232 TL

Euro alış: 52,1304 TL

Euro altın satış: 52,1786 TL

Sterlin alış: 60,1656 TL

Sterlin satış: 60,2296 TL

29 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

29 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,25 TL

Motorin (dizel/mazot): 57.40 TL

LPG (otogaz): 30,70 TL

29 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

29 Ocak 2026 kripto piyasası

29 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

