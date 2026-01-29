Altın güne yükselerek başladı: 29 Ocak güncel altın fiyatları
29 Ocak 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet
Gram altın (satış): 7.743,36 TL
Ons altın (satış): 5.545,54 $
29 Ocak 2026 Güncel altın fiyatları
Altın türü
Alış
Satış
Günlük değişim
Saat
Gram altın TL
7.742,45 TL
7.743,36 TL
3,20%
06:57
Ons altın $
5.544,74 $
5.545,54 $
3,13%
07:12
Çeyrek altın TL
13.002,00 TL
13.134,00 TL
3,11%
06:57
Yarım altın TL
26.004,00 TL
26.268,00 TL
3,10%
06:57
Tam altın TL
48.600,92 TL
49.563,48 TL
3,99%
17:02
Cumhuriyet altını TL
51.848,00 TL
52.334,00 TL
3,10%
06:57
Külçe altın (24 ayar) $
173.500,00 $
173.600,00 $
3,89%
17:02
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
28 Ocak 2026 Kapanış ve Bugün
Kalem
Dün 28 Ocak 2026
kapanış
Bugün 29 Ocak 2026
Fark
Gram altın (satış)
7.349,89 TL
7.743,36 TL
+393,47 TL
Ons altın (satış)
$5.265,87
5.545,54 $
+279,67 $
29 Ocak 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.742,45 TL
Gram altın satış: 7.743,36 TL
29 Ocak 2026 çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış: 13.002,00 TL
Çeyrek altın satış: 13.134,00 TL
29 Ocak 2026 yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış: 26.004,00 TL
Yarım altın satış: 26.268,00 TL
29 Ocak 2026 tam altın ne kadar?
Tam altın alış: 48.600,92 TL
Tam altın satış: 49.563,48 TL
29 Ocak 2026 cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını alış: 51.848,00 TL
Cumhuriyet satış: 52.334,00 TL
29 Ocak 2026 ons altın ne kadar?
Ons altın alış: 5.544,74 $
Ons altın satış: 5.545,54 $
29 Ocak 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?
Külçe altın alış: 173.500,00 $
Külçe altın satış:173.600,00 $
29 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 163,77 TL
Gram gümüş satış: 163,92 TL
29 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4113 TL
Dolar satış: 43,4255 TL
Euro alış: 52,1026 TL
Euro altın satış: 52,1459 TL
Sterlin alış: 60,1388 TL
Sterlin satış: 60,2014 TL
29 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.21 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57.36 TL/LT
LPG (otogaz): 29.29 TL/LT
29 Ocak 2026 BIST 100 endeksi
29 Ocak 2026 kripto piyasası
