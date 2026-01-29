Altın güne yükselerek başladı: 29 Ocak güncel altın fiyatları

Altın güne yükselerek başladı: 29 Ocak güncel altın fiyatları
Yayınlanma:
Altın piyasası 29 Ocak 2026 Perşembe gününe yukarı yönlü başladı. Gram altın, ons altın ve ceyrek türlerinde güncel alış–satış rakamları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

29 Ocak 2026 Altın Fiyatları Hızlı Özet

  • Gram altın (satış): 7.743,36 TL

  • Ons altın (satış): 5.545,54 $

29 Ocak 2026 Güncel altın fiyatları

Altın türü

Alış

Satış

Günlük değişim

Saat

Gram altın TL

7.742,45 TL

7.743,36 TL

3,20%

06:57

Ons altın $

5.544,74 $

5.545,54 $

3,13%

07:12

Çeyrek altın TL

13.002,00 TL

13.134,00 TL

3,11%

06:57

Yarım altın TL

26.004,00 TL

26.268,00 TL

3,10%

06:57

Tam altın TL

48.600,92 TL

49.563,48 TL

3,99%

17:02

Cumhuriyet altını TL

51.848,00 TL

52.334,00 TL

3,10%

06:57

Külçe altın (24 ayar) $

173.500,00 $

173.600,00 $

3,89%

17:02

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

28 Ocak 2026 Kapanış ve Bugün

Kalem

Dün 28 Ocak 2026

kapanış

Bugün 29 Ocak 2026

Fark

Gram altın (satış)

7.349,89 TL

7.743,36 TL

+393,47 TL

Ons altın (satış)

$5.265,87

5.545,54 $

+279,67 $

29 Ocak 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 7.742,45 TL

Gram altın satış: 7.743,36 TL

29 Ocak 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 13.002,00 TL

Çeyrek altın satış: 13.134,00 TL

29 Ocak 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 26.004,00 TL

Yarım altın satış: 26.268,00 TL

29 Ocak 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 48.600,92 TL

Tam altın satış: 49.563,48 TL

29 Ocak 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 51.848,00 TL

Cumhuriyet satış: 52.334,00 TL

29 Ocak 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 5.544,74 $

Ons altın satış: 5.545,54 $

29 Ocak 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

Külçe altın alış: 173.500,00 $

Külçe altın satış:173.600,00 $

29 Ocak 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 163,77 TL

Gram gümüş satış: 163,92 TL

29 Ocak 2026 Gümüş Fiyatları

29 Ocak 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,4113 TL

Dolar satış: 43,4255 TL

Euro alış: 52,1026 TL

Euro altın satış: 52,1459 TL

Sterlin alış: 60,1388 TL

Sterlin satış: 60,2014 TL

29 Ocak 2026 Döviz Fiyatları

29 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55.21 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 57.36 TL/LT

LPG (otogaz): 29.29 TL/LT

29 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları

29 Ocak 2026 BIST 100 endeksi

29 Ocak 2026 BIST 100 güncel verileri

29 Ocak 2026 kripto piyasası

29 Ocak 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

