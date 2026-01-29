Gram altın rekorların rekorunu kırdı! Bir gecede 8 bin lirayı aştı

Küresel piyasalar 29 Ocak 2026 sabahına tarihi bir şokla uyandı. Altın, Trump’ın İran’a yönelik "dev donanma" tehdidi ve Fed’in faizleri sabit bırakmasıyla ons başına 5.600 dolara merdiven dayadı. Gümüş ise 120 dolar sınırını zorlayarak yatırımcısını adeta ihya etti.

Son dakika | Fed faiz kararını açıkladı

Perşembe günü itibarıyla güvenli liman arayışı doruk noktasına ulaştı. Sadece bu hafta yüzde 10’dan fazla değer kazanan altın, artık sadece bir enflasyon korunma aracı değil, küresel krizlerin mutlak sığınağı haline gelmiş durumda.

GRAM ALTIN 8 BİN LİRA OLDU

Gram altın piyasalarda yüzde 3 değer kazanırken, Kapalıçarşı'da 8 bin lira ile tarihi bir rekor kırdı.

Gram altın % 2,96

ALIŞ(TL) 7.724,20

SATIŞ(TL) 7.725,68

Çeyrek Altın % 2,89

ALIŞ(TL) 12.969,00

SATIŞ(TL) 13.106,00

Altın (ONS) % 3,16

ALIŞ($) 5.546,62

SATIŞ($) 5.547,25

Gram altın Kapalıçarşı'da 8.039,70 TL'den işlem görüyor.

DEĞERLİ METALLERDE REKOR TABLOSU

Varlık Türü Gün İçi Rekor Seviye Mevcut Fiyat (07:52) 2026 Getirisi (YTD) Ons Altın ($) 5.591,61 $ 5.542,29 $ +%27'den fazla Ons Gümüş ($) 119,34 $ 117,87 $ +%60'tan fazla Platin ($) 2.918,80 $(Pazartesi) 2.723,40$ - Paladyum ($) - 2.041,20 $ -%1,6 (Düşüşte)

RALLİYİ ALEVLEYEN 3 KRİTİK GELİŞME

Piyasadaki bu sert sıçrayışın arkasında jeopolitik tehditler ve kurumsal devlerin stratejik hamleleri yatıyor:

Trump’tan İran’a "Donanma" Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik nükleer resti ve "devasa bir donanmanın ilerlediği" yönündeki açıklamaları, savaş endişelerini zirveye taşıdı. Tahran’ın karşılık verme tehdidi altını sığınak haline getirdi.

Altındaki yükselişin nereye kadar süreceğini açıkladı: Mahfi Eğilmez "düzeltme yapsa da değişmez" dedi

Fed Faizleri Sabit Bıraktı

Fed, yılın ilk toplantısında faizleri değiştirmeyerek beklentilere uydu. Ancak Jerome Powell’ın enflasyonun %2’lik hedefin çok üzerinde olduğuna dair vurgusu, paranın değerini koruma güdüsünü (altına yönelimi) tetikledi.

Tether’dan 'Fiziki Altın' Hamlesi

Kripto para devi Tether’ın, portföyünün %10-15’ini fiziki altına ayıracağını açıklaması, piyasada devasa bir kurumsal talep dalgası yarattı.

"ALTIN ARTIK TARAFSIZ BİR DEĞER"

OCBC analistlerine göre altın, geleneksel rollerinden sıyrılarak yeni bir kimlik kazandı:

"Altın artık yalnızca bir kriz ya da enflasyon korunma aracı değil; giderek farklı makroekonomik dönemlerde çeşitlendirme sağlayan, tarafsız ve güvenilir bir değer saklama aracı olarak görülüyor."

IG piyasa analisti Tony Sycamore ise rallinin hızı nedeniyle kısa vadeli düzeltmelerin (kâr satışlarının) olabileceğini, ancak 2026 boyunca temel dinamiklerin yukarı yönü desteklemeye devam edeceğini belirtti.

GÜMÜŞTE 'ARZ' SIKINTISI DERİNLEŞİYOR

Gümüşteki %60’lık devasa artışın arkasında sadece spekülasyon değil, ciddi bir fiziksel stok sorunu var. Standard Chartered analistleri, asıl sıkışıklığın üretimden ziyade mevcut stokların tükenmesinden kaynaklandığına dikkat çekiyor.