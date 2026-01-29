Gram altın rekorların rekorunu kırdı! Bir gecede 8 bin lirayı aştı

Gram altın rekorların rekorunu kırdı! Bir gecede 8 bin lirayı aştı
Yayınlanma:
Altın fiyatlarında Fed kararı sonrası adeta yüksek ralli yaşandı. Gram altın karar sonrası fırlarken, Kapalıçarşı'da 8 bin lirayı aştı.

Küresel piyasalar 29 Ocak 2026 sabahına tarihi bir şokla uyandı. Altın, Trump’ın İran’a yönelik "dev donanma" tehdidi ve Fed’in faizleri sabit bırakmasıyla ons başına 5.600 dolara merdiven dayadı. Gümüş ise 120 dolar sınırını zorlayarak yatırımcısını adeta ihya etti.

Son dakika | Fed faiz kararını açıkladıSon dakika | Fed faiz kararını açıkladı

Perşembe günü itibarıyla güvenli liman arayışı doruk noktasına ulaştı. Sadece bu hafta yüzde 10’dan fazla değer kazanan altın, artık sadece bir enflasyon korunma aracı değil, küresel krizlerin mutlak sığınağı haline gelmiş durumda.

GRAM ALTIN 8 BİN LİRA OLDU

Gram altın piyasalarda yüzde 3 değer kazanırken, Kapalıçarşı'da 8 bin lira ile tarihi bir rekor kırdı.

Gram altın % 2,96

ALIŞ(TL) 7.724,20

SATIŞ(TL) 7.725,68

Çeyrek Altın % 2,89

ALIŞ(TL) 12.969,00

SATIŞ(TL) 13.106,00

Altın (ONS) % 3,16

ALIŞ($) 5.546,62

SATIŞ($) 5.547,25

Gram altın Kapalıçarşı'da 8.039,70 TL'den işlem görüyor.

DEĞERLİ METALLERDE REKOR TABLOSU

Varlık TürüGün İçi Rekor SeviyeMevcut Fiyat (07:52)2026 Getirisi (YTD)
Ons Altın ($)5.591,61 $5.542,29 $+%27'den fazla
Ons Gümüş ($)119,34 $117,87 $+%60'tan fazla
Platin ($)2.918,80 $(Pazartesi)2.723,40$-
Paladyum ($)-2.041,20 $-%1,6 (Düşüşte)

RALLİYİ ALEVLEYEN 3 KRİTİK GELİŞME

2023/07/18/kapalicarsida-doviz-ve-altin-hareketliligi-bankadan-parasini-002.jpg

Piyasadaki bu sert sıçrayışın arkasında jeopolitik tehditler ve kurumsal devlerin stratejik hamleleri yatıyor:

Trump’tan İran’a "Donanma" Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik nükleer resti ve "devasa bir donanmanın ilerlediği" yönündeki açıklamaları, savaş endişelerini zirveye taşıdı. Tahran’ın karşılık verme tehdidi altını sığınak haline getirdi.

Altındaki yükselişin nereye kadar süreceğini açıkladı: Mahfi Eğilmez "düzeltme yapsa da değişmez" dediAltındaki yükselişin nereye kadar süreceğini açıkladı: Mahfi Eğilmez "düzeltme yapsa da değişmez" dedi

Fed Faizleri Sabit Bıraktı

Fed, yılın ilk toplantısında faizleri değiştirmeyerek beklentilere uydu. Ancak Jerome Powell’ın enflasyonun %2’lik hedefin çok üzerinde olduğuna dair vurgusu, paranın değerini koruma güdüsünü (altına yönelimi) tetikledi.

Tether’dan 'Fiziki Altın' Hamlesi

Kripto para devi Tether’ın, portföyünün %10-15’ini fiziki altına ayıracağını açıklaması, piyasada devasa bir kurumsal talep dalgası yarattı.

"ALTIN ARTIK TARAFSIZ BİR DEĞER"

OCBC analistlerine göre altın, geleneksel rollerinden sıyrılarak yeni bir kimlik kazandı:

"Altın artık yalnızca bir kriz ya da enflasyon korunma aracı değil; giderek farklı makroekonomik dönemlerde çeşitlendirme sağlayan, tarafsız ve güvenilir bir değer saklama aracı olarak görülüyor."

IG piyasa analisti Tony Sycamore ise rallinin hızı nedeniyle kısa vadeli düzeltmelerin (kâr satışlarının) olabileceğini, ancak 2026 boyunca temel dinamiklerin yukarı yönü desteklemeye devam edeceğini belirtti.

GÜMÜŞTE 'ARZ' SIKINTISI DERİNLEŞİYOR

2024/05/03/altin-gumus-ibvx-cover-jpg.webp

Gümüşteki %60’lık devasa artışın arkasında sadece spekülasyon değil, ciddi bir fiziksel stok sorunu var. Standard Chartered analistleri, asıl sıkışıklığın üretimden ziyade mevcut stokların tükenmesinden kaynaklandığına dikkat çekiyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Ekonomi
Merkez, çekte banka yükümlülüğünü arttırdı
Merkez, çekte banka yükümlülüğünü arttırdı
Altındaki yükselişin nereye kadar süreceğini açıkladı: Mahfi Eğilmez "düzeltme yapsa da değişmez" dedi
Altındaki yükselişin nereye kadar süreceğini açıkladı: Mahfi Eğilmez "düzeltme yapsa da değişmez" dedi