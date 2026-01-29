Altındaki yükselişin nereye kadar süreceğini açıkladı: Mahfi Eğilmez "düzeltme yapsa da değişmez" dedi

Altın, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve siyasi krizlerin gölgesinde yatırımcının güvenli limanı olmayı sürdürüyor. Bölgesel krizler, ticaret savaşları, Fed ile ters düşen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve hamleleri yatırımcının altına yönelmesine neden oldu.

Artan talep sarı madene rekor üstüne rekor kırdırarak yükseliş serisi yakalatırken bu sürecin ne kadar daha süreceğine ilişkin yanıt ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den geldi.

ALTINDAKİ YÜKSELİŞİN NEREYE KADAR SÜRECEĞİNİ AÇIKLADI

CNBC-e kanalında katıldığı programda altındaki yükselişi değerlendiren İktisatçı Mahfi Eğilmez, küresel piyasalarda artan belirsizliklerin altın ve gümüşe olan talebi güçlendirdiğini söyledi. Belirsizliğin temel nedeni olarak da Donald Trump'ı işaret eden Eğilmez, Trump'ın görevde kaldığı süre boyunca altının yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini söyledi.

Eğilmez, küresel ölçekte belirsizliğin arttığına dikkat çekerken bu ortamda sağlıklı öngörü yapmanın giderek zorlaştığını vurguladı. Küresel risk algısının yatırımcıları altına yönelttiğini ifade eden Eğilmez, Trump’ın politikalarının piyasalarda risk üretmeye devam ettiğini söyledi.

Eğilmez’in değerlendirmeleri, küresel belirsizlik ortamında güvenli liman arayışının altın ve gümüş fiyatları üzerindeki etkisinin sürdüğüne işaret etti.

MAHFİ EĞİLMEZ "DÜZELTME YAPSA DA DEĞİŞMEZ" DEDİ

İnsanların altına yöneliminin süreceiğini ifade eden Eğilmez, doların artık güvenli liman özelliğinin zayıfladığına da işaret ederek yatırımcı davranışlarındaki değişimi şu sözlerle açıkladı:

“Benim tahminim Trump burada durduğu sürece risk yaratmaya devam edeceği anlaşılıyor. İnsanların altına dönmeleri bence devam edecek gibi duruyor. Sanki altın biraz daha yükselebilir. Trump görevde kaldığı sürece altının yönü yukarıdır. Arada düzeltme de olsa altının yönü yukarı olacaktır. Trump’ın yaptıklarından bir şey çıkmaz denirse dönüş olabilir.”

Altın güne yükselerek başladı: 29 Ocak güncel altın fiyatları

“Eskiden herhangi bir yerde bir şey oldu mu dolara dönülüyordu, dolar talebi artıyordu. Şimdi Trump’tan dolayı bu biraz altın ve gümüşe döndü. Altın ve gümüşün son iki ayda inanılmaz değer kazanımı var. Trump başkan olduğu sürece tahmin yapmak çok zor, tahmin şaşmaları çok doğal.”