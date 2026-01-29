Kripto paralarda yön aşağı: Endeksler alarm veriyor
29 Ocak 2026 Kripto kısa özet
Bitcoin (BTC): $88,007.34 (%+1.20)
Ethereum (ETH): $2,949.66 (%1.96)
Toplam piyasa değeri: 2.98 trilyon $
24s toplam hacim: 111,58 milyar $
Saat: 09:34
29 Ocak 2026 Bitcoin ve Ethereum canlı fiyatları
Varlık
Fiyat
24s değişim
24s düşük
24s yüksek
24s hacim
Bitcoin (BTC)
|$88,007.34
|(%+1.20)
$87.612,74
$90.439,29
43.92 milyar $
Ethereum (ETH)
|$2,949.66
|(%1.96)
$2.934,02
$3.040,72
23.4 milyar $
29 Ocak 2026 En çok yükselen kripto paralar
Coin
Fiyat
24s %
STABİL
0,02900 $
+%34,69
DÜNYA PARASI
0,5116 $
+%10,83
PAX ALTIN
5,614,56 $
+%17,07
TETHER GOLD
5,590,75 $
+%15,90
KANTON
0,1629 $
+%9,37
29 Ocak 2026 En çok düşen kripto paralar
Coin
Fiyat
24s %
NEHİR
48,62 $
-%18,91
DASH
55,66 $
-%10,15
TEZOS
0,5210 $
-%7,33
HİKAYE
1,99 $
-%7,26
ZCASH
362,02 $
-%2,85
29 Ocak 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 7.742,45 TL
Gram altın satış: 7.743,36 TL
29 Ocak 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 163,77 TL
Gram gümüş satış: 163,88 TL
29 Ocak 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,4104 TL
Dolar satış: 43,4232 TL
Euro alış: 52,1304 TL
Euro altın satış: 52,1786 TL
Sterlin alış: 60,1656 TL
Sterlin satış: 60,2296 TL
29 Ocak 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,25 TL
Motorin (dizel/mazot): 57.40 TL
LPG (otogaz): 30.70 TL
29 Ocak 2026 Akaryakıt Fiyatları