Altında 7 bin 100 dolar tahmini! Tarih de verdi

Altında 7 bin 100 dolar tahmini! Tarih de verdi
Yayınlanma:
Altın fiyatları ons başına 5.200 doları aşarak tarihi zirvelerini her gün yenilerken, küresel finans devi RBC Capital Markets’ten piyasaları sarsacak bir analiz geldi. Banka, altındaki yükseliş ivmesinin henüz "yolun başında" olabileceğini belirterek, 7.100 dolar kapısını araladı.

Ons altın sadece bu ay içerisinde 8 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gördü.

Altın al-sat yapacakları uyardı fırsatı da açıkladıAltın al-sat yapacakları uyardı fırsatı da açıkladı

RBC analistleri, daha önce "en iyimser senaryo" olarak 2026'nın son çeyreği için öngördükleri 5.200 dolar seviyesine, henüz yılın başında ulaşılmasının altındaki makro dinamiklerin ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığını vurguluyor.

2025 TEKERRÜR EDER Mİ?

2021/11/29/altin-tahmini.jpg

RBC Capital Markets, altının 2025 yılındaki performansını temel alarak çarpıcı bir matematiksel senaryo ortaya koydu:

DönemArtış Oranı (%)Ons Altın Fiyatı
2025 Yılı (Gerçekleşen)~%65$3.150 \rightarrow \$5.100$
2026 Yılı (RBC Projeksiyonu)~%65$7.100 \$$

Analist Notu: "Altın, diğer varlık sınıfları gibi doğal bir tavanla sınırlı değildir. Eğer 2025'teki ralli hızı 2026'da da korunursa, yıl sonunda 7.100 dolar seviyesi sürpriz olmayacaktır."

RALLİYİ BESLEYEN 4 ANA DİNAMİK

Banka, altındaki "frensiz" yükselişin arkasında yatan yapısal nedenleri şöyle sıralıyor:

  • Trump yönetiminin küresel ölçekte uyguladığı yeni gümrük vergileri (özellikle Güney Kore ve Kanada hamleleri), ticaret belirsizliğini zirveye taşıdı.
  • Fed Başkanı Powell'a yönelik soruşturmalar ve siyasi baskılar, doların "güvenli liman" statüsünü sarsarken altını tek seçenek kılıyor.
  • Dolar endeksinin (DXY) 4 yılın dibine gerilemesi, emtia fiyatlarında çarpan etkisi yaratıyor.
  • Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcının fiziki altına ve borsa yatırım ürünlerine (ETP) olan ilgisi azalmak yerine artıyor.

OCAK AYI REKORLAR AYI OLDU

2021/11/29/kulce-altin.jpg

RBC raporunda dikkat çeken bir diğer detay ise "rekor sıklığı" oldu.

2025 yılının tamamında altın toplam 51 kez rekor tazelerken, 2026'nın henüz ilk ayında bu sayı 8'e ulaştı.

Fed kararı ve Trump'ın sözleri piyasaları yaktı geçti: Altın alev aldıFed kararı ve Trump'ın sözleri piyasaları yaktı geçti: Altın alev aldı

Bankaya göre mevcut ralli süresi tarihsel ortalamalarla uyumlu ve yükselişin Eylül veya Aralık ayına kadar kesintisiz sürmesi makul bir ihtimal.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icrada satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Ekonomi
Sanayici sert çıktı: Artık pranga haline geldi
Sanayici sert çıktı: Artık pranga haline geldi
Emekli olunca alınacak zamlı maaş ne kadar? Hesaplama uygulaması erişime açıldı
Emekli olunca alınacak zamlı maaş ne kadar? Hesaplama uygulaması erişime açıldı