Altında 7 bin 100 dolar tahmini! Tarih de verdi

Ons altın sadece bu ay içerisinde 8 kez tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gördü.

Altın al-sat yapacakları uyardı fırsatı da açıkladı

RBC analistleri, daha önce "en iyimser senaryo" olarak 2026'nın son çeyreği için öngördükleri 5.200 dolar seviyesine, henüz yılın başında ulaşılmasının altındaki makro dinamiklerin ne kadar güçlü olduğunu kanıtladığını vurguluyor.

2025 TEKERRÜR EDER Mİ?

RBC Capital Markets, altının 2025 yılındaki performansını temel alarak çarpıcı bir matematiksel senaryo ortaya koydu:

Dönem Artış Oranı (%) Ons Altın Fiyatı 2025 Yılı (Gerçekleşen) ~%65 $3.150 \rightarrow \$5.100$ 2026 Yılı (RBC Projeksiyonu) ~%65 $7.100 \$$

Analist Notu: "Altın, diğer varlık sınıfları gibi doğal bir tavanla sınırlı değildir. Eğer 2025'teki ralli hızı 2026'da da korunursa, yıl sonunda 7.100 dolar seviyesi sürpriz olmayacaktır."

RALLİYİ BESLEYEN 4 ANA DİNAMİK

Banka, altındaki "frensiz" yükselişin arkasında yatan yapısal nedenleri şöyle sıralıyor:

Trump yönetiminin küresel ölçekte uyguladığı yeni gümrük vergileri (özellikle Güney Kore ve Kanada hamleleri), ticaret belirsizliğini zirveye taşıdı.

Fed Başkanı Powell'a yönelik soruşturmalar ve siyasi baskılar, doların "güvenli liman" statüsünü sarsarken altını tek seçenek kılıyor.

Dolar endeksinin (DXY) 4 yılın dibine gerilemesi, emtia fiyatlarında çarpan etkisi yaratıyor.

Hem kurumsal hem de bireysel yatırımcının fiziki altına ve borsa yatırım ürünlerine (ETP) olan ilgisi azalmak yerine artıyor.

OCAK AYI REKORLAR AYI OLDU

RBC raporunda dikkat çeken bir diğer detay ise "rekor sıklığı" oldu.

2025 yılının tamamında altın toplam 51 kez rekor tazelerken, 2026'nın henüz ilk ayında bu sayı 8'e ulaştı.

Fed kararı ve Trump'ın sözleri piyasaları yaktı geçti: Altın alev aldı

Bankaya göre mevcut ralli süresi tarihsel ortalamalarla uyumlu ve yükselişin Eylül veya Aralık ayına kadar kesintisiz sürmesi makul bir ihtimal.