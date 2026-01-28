Altın al-sat yapacakları uyardı fırsatı da açıkladı

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) kritik faiz kararı öncesinde zayıflayan dolar ve tırmanan jeopolitik riskler, altın fiyatlarını öngörülemeyen bir hızla zirveye taşıdı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının artık sadece bir yatırım aracı değil, sarsılan küresel sisteme karşı güçlü bir "ikame para" haline geldiğini vurguladı.

Altının bin 550 lira olduğunu duyan kuyumcuya koştu! Kapış kapış alıyorlar

28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla altın piyasasında tarihi bir "fiyat keşfi" yaşanıyor. Ons altının 5 bin 300 doları, gram altının ise 7 bin 400 TL’yi aşmasıyla birlikte, yıl başında yapılan tüm tahminler bir ay içinde geçerliliğini yitirdi.

TAHMİNLERİ AŞAN SIÇRAYIŞ: NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzman Mehmet Ali Yıldırımtürk’e göre, bu sert yükselişin arkasında küresel para sistemine yönelik derinleşen güvensizlik yatıyor. Yıldırımtürk, yükselişi besleyen ana damarları şöyle sıraladı:

Dolardan Kaçış

ABD’nin ticaret politikaları ve küresel rezerv para niteliğinin zayıflaması, yatırımcıyı güvenli limana itiyor.

Merkez Bankası Hamleleri

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere merkez bankaları, ABD tahvillerini satarak rezervlerini fiziksel altınla güçlendiriyor.

Jeopolitik Fay Hatları

Orta Doğu’da artan askeri gerilimler ve ticaret savaşları, altını tek güvenilir liman kılıyor.

KKM’den Çıkan Fonlar

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin sona ermesiyle piyasaya çıkan likidite, dövizde beklediği getiriyi bulamayınca doğrudan altına yöneldi.

"GERİ ÇEKİLMELER YENİ FIRSATLAR YARATABİLİR"

Hızlı yükselişin ardından piyasalarda kısa vadeli düzeltmelerin (kâr satışlarının) kaçınılmaz olduğunu belirten Yıldırımtürk, bu durumu bekleyen yatırımcılar için şu tespiti yaptı:

"Altındaki ana trend yukarı yönlüdür. Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler sürdükçe bu eğilim korunur. Olası kısa vadeli geri çekilmeler, henüz trene binememiş yatırımcılar için yeni alım fırsatları yaratacaktır."

'AL-SAT' YAPANA KRİTİK UYARI

NTV'ye konuşan Yıldırımtürk, kısa vadeli düşünen yatırımcılar için risklerin arttığını vurguladı. Yıldırımtürk, vade konusuna özellikle dikkat çekti: "'Ben altın alayım bir ay sonra satarım' diyenler için mevcut seviyeler büyük riskler barındırıyor."

Fed kararı ve Trump'ın sözleri piyasaları yaktı geçti: Altın alev aldı

PLATİN BAKIR ALACAKLAR DİKKAT!

Sosyal medyada parlayan gümüş, bakır ve platin gibi metaller için fiziki alım-satım zorluklarına dikkat çeken uzman, bu ürünlerin ancak bankalar üzerinden kontrat bazlı (ekrandan) takip edilmesinin daha sağlıklı olduğunu ifade etti.