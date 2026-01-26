Üvey oğluyla tartışırken fenalaştı: Kurtarılamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, aile içi tartışma trajik bir sonla bitti. Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde ikamet eden Nurettin Aslıhan, üvey oğlu S.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA SIRASINDA FENALAŞTI

Tartışmanın şiddetlendiği sırada Nurettin Aslıhan fenalaştı. Durumu fark edenler tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslıhan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nurettin Aslıhan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yetkililer, Aslıhan'ın tartışma sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğünü değerlendiriyor.

ÜVEY OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak tartışmaya karışan üvey oğul S.K., polis ekiplerince gözaltına alındı ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında gerekli ifadelerin alındığı öğrenildi.