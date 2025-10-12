Jest yapmak için çıktığı sahnede fenalaştı: Sanatçı hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Bursa'da akrabasının düğününde gelin ve damata jest yapmak için sahneye çıkan sanatçı Yüksel Kader, fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan 47 yaşındaki yöresel sanatçının hayatını kaybettiği belirtildi.

Giresunlu yöresel sanatçı Yüksel Kader, akrabasının düğününde gelin ve damata jest yapmak için çıktığı sahnede fenalaşarak yere yığıldı.

Giresun'dan Bursa'ya düğün için gelen 47 yaşındaki Kader'in, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

DÜĞÜNDE ŞARKI SÖYLERKEN YERE YIĞILDI

Giresun’da yaşayan yöresel sanatçı Yüksel Kader, akrabasının düğününe katılmak üzere Bursa’nın Gemlik ilçesine geldi. İddiaya göre düğün sırasında gelin ve damada jest yapmak için sahneye çıkan şarkıcı Kader, şarkı söylediği sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere düşen Kader’e ilk müdahale salondakiler tarafından yapıldı.

sahnede-kalp-krizi-geciren-sanatci-yukse-959220-284841.jpg

HAYATINI KAYBETTİ

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sanatçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüksel Kader, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

sahnede-kalp-krizi-geciren-sanatci-yukse-959221-284841.jpg

Yüksel Kader’in kalp krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

Türkiye
