Teğmenlerin ihraç davasında karar gelmeden önce MSB harekete geçmiş

2024 mezuniyetinin ardından ihraç edilen teğmenlerin ihraç kararlarının iptali için açılan davalarda ilk karar çıktı. Teğmen Deniz Demirtaş göreve iade edildi. İade kararının ardından süreçte dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Buna göre, ihraç davasında verilen karar Teğmen Demirtaş'a tebliğ edilmeden önce MSB harekete geçmiş ve davanın reddini talep etmiş.

30 Ağustos 2024’teki Kara Harp Okulu Mezuniyeti’nin ardından yapılan kılıçlı yemin sonrası, 5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti. İhraç kararlarının iptali için açılan davalardan ilk haber geldi. Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı mahkeme tarafından kaldırıldı ve görevine iade edildi.

MSB'nin söz konusu karar tebliğ edilmeden önce dosyaya ek bir beyan sunduğu ortaya çıktı.

Sözcü’den İlknur Yağumli’nin haberine göre, söz konusu kararın teğmen Demirtaş'a tebliğ edilmesinden bir gün önce teğmenin sosyal medya paylaşımını gerekçe gösteren MSB'nin dosyaya ek bir beyan sunduğu mahkemeden davanın reddini talep ettiği öğrenildi.

Teğmen Deniz Demirtaş hakkında Aralık 2025’te alınan göreve iade kararı 23 Ocak’ta tebliğ edildi. MSB ise 22 Ocak’ta ek beyan sunarak Demirtaş’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın delil olarak kabul edilmesini istedi.

Demirtaş'ın söz konusu paylaşımında, MS Bakanı Yaşar Güler’in “Teğmenler ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedikleri için ihraç edilmediler” açıklamasına yanıt olarak “Bizlerin oturduğu sıralarda sizler de oturup yemin ederek Atatürk’ü andınız. Atatürk’ün siyaset üstü olduğunu bildiğiniz halde bunu siyaset malzemesi yapıp bizler ihraç edilirken buna göz yumdunuz” ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu paylaşımın Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarını zedelediğini savunan MSB, davanın reddini talep etti.

Mahkeme, bakanlığın talebinin aksine karar vererek Deniz Demirtaş’ın görevine iadesine hükmetti.

SERHAT GÜNDAR İÇİN DE EK BEYANDA BULUNDU

Öte yandan, ihraç edilen bir diğer teğmen Serhat Gündar hakkında da Bakanlık tarafından ek beyan sunuldu. Bu beyanda da Gündar’ın Yaşar Güler’e verdiği yanıt gerekçe gösterilerek davanın reddi istendi.

Her iki ek beyanda, söz konusu paylaşımlara ait ekran görüntüleri, paylaşım tarihleri ve etkileşim sayılarına yer verildi.

Bakanlığın, teğmenlerin kamuoyundaki karşılığını yakından takip ettiği görülürken, gözler diğer ihraç edilen teğmenler hakkında verilecek kararlara çevrildi. Bu kapsamda, Serhat Gündar ve İzzet Talip Akarsu’nun davalarındaki ilk duruşmaların 25 Şubat’ta yapılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

