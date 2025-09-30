Kuran kursunda yangın paniği! Bazı öğrenciler dumandan etkilendi

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde 2 katlı ahşap Kuran kursunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda söndürülürken dumandan etkilenen bazı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Valide-i Atik Mahallesi Çinili Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binadaki Kuran kursunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, binanın ahşap olması sebebiyle hızla büyürken alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

istanbul-uskudarda-kuran-kursunda-ci-940332-279221.jpg

BAZI ÖĞRENCİLER DUMANDAN ETKİLENDİ!

Öğrenciler binadan tahliye edilirken sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dumandan etkilendiği belirlenen öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

İzmir'de fabrika yangını: Gökyüzünü karabulut gibi kapladıİzmir'de fabrika yangını: Gökyüzünü karabulut gibi kapladı

“BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI”

Yangının çıktığı Kuran kursunun yanında bulunan binada ikamet eden Ozan Yılmaz, "Bir anda yanmaya başladı. Simsiyah dumanlar yükseldi. Aşağıya indik. İtfaiye ve polisler geldi. Şu an her şey kontrol altında. Yaralanan kimse olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Türkiye
Eski eşini katletmişti: İnfaz koruma memuruna ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
Eski eşini katleden infaz koruma memuruna ağırlaştırılmış müebbet
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
Ümraniye'de tefecileri pankartla tehdit etmişlerdi: 6 şüpheli gözaltına alındı
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var
AKP'nin 'müjdeleri ve gerçekler' arasında sosyal konut projeleri! 760 bin konutluk açık var