Kuran kursunda yangın paniği! Bazı öğrenciler dumandan etkilendi

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Valide-i Atik Mahallesi Çinili Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binadaki Kuran kursunda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, binanın ahşap olması sebebiyle hızla büyürken alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAZI ÖĞRENCİLER DUMANDAN ETKİLENDİ!

Öğrenciler binadan tahliye edilirken sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda dumandan etkilendiği belirlenen öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

“BİR ANDA YANMAYA BAŞLADI”

Yangının çıktığı Kuran kursunun yanında bulunan binada ikamet eden Ozan Yılmaz, "Bir anda yanmaya başladı. Simsiyah dumanlar yükseldi. Aşağıya indik. İtfaiye ve polisler geldi. Şu an her şey kontrol altında. Yaralanan kimse olmadı" ifadelerini kullandı.