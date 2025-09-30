İzmir'de fabrika yangını: Gökyüzünü karabulut gibi kapladı

Yayınlanma:
İzmir'de saat 11 sıralarında kimyasal madde üreten bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanlar kısa sürede gökyüzünü karabulut gibi kapladı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kimyasal madde üreten bir fabrikada yangın çıkan yangın yüzlerce metre uzaklıktan görülebilen dumanların gökyüzünü kaplamasına neden oldu.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken fabrika çevresinden gelen görüntüler yangının verdiği zararı ortaya koydu.

İZMİR'DE FABRİKA YANGINI

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

zmirde-fabrika-yangini-gokyuzunu-karabulut-gibi-kapladi-4.jpg

Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

GÖKYÜZÜNÜ KARABULUT GİBİ KAPLADI

Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

zmirde-fabrika-yangini-gokyuzunu-karabulut-gibi-kapladi-6.jpg

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

zmirde-fabrika-yangini-gokyuzunu-karabulut-gibi-kapladi-5.jpg

ÇELİK FABRİKASI YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Aliağa ilçesinde çelik konstrüksiyon fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

zmirde-fabrika-yangini-gokyuzunu-karabulut-gibi-kapladi-7.jpg

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yeni-proje-2025-09-30t124035-312.jpg

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Fabrikada çalışan işçiler de fabrikanın içerisinde bulunan malzemeleri bahçeye çıkararak yanmasını engelledi.

yeni-proje-2025-09-30t124008-786.jpg

Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde hasar oluştu. Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.

Kaynak:DHA - AA

