İzmir'de fabrika yangını: Gökyüzünü karabulut gibi kapladı

İzmir'in Aliağa ilçesinde kimyasal madde üreten bir fabrikada yangın çıkan yangın yüzlerce metre uzaklıktan görülebilen dumanların gökyüzünü kaplamasına neden oldu.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken fabrika çevresinden gelen görüntüler yangının verdiği zararı ortaya koydu.

İZMİR'DE FABRİKA YANGINI

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

GÖKYÜZÜNÜ KARABULUT GİBİ KAPLADI

Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

ÇELİK FABRİKASI YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Aliağa ilçesinde çelik konstrüksiyon fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Fabrikada çalışan işçiler de fabrikanın içerisinde bulunan malzemeleri bahçeye çıkararak yanmasını engelledi.

Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde hasar oluştu. Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.