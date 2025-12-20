Küfürlü konuşan baba-oğlu uyardılar: Palalı saldırıya uğradılar!

Bursa’da küfürlü konuşmaya tepki gösteren üç kişi, baba ve oğul ile yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçak ve palayla yaralandı.

Olay, geçen hafta Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi’nde yaşandı. D.Z., E.Y. ve S.Y. isimli üç arkadaş, sokakta sohbet ettikleri sırada iddiaya göre yanlarında küfürlü şekilde konuşan K.S. ve oğlu T.S.’yi uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

BIÇAK VE PALAYLA SALDIRDILAR

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, baba ve oğulun yanlarında bulunan bıçak ve pala ile üç kişiye saldırdığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan K.S. ve T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.