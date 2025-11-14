Yediemin otoparkında ücret kavgası: Tekme, tokat ve sopalar havada uçuştu

Olay, Karşıyaka Mahallesi’ndeki Çetin Yediemin Otoparkı’nda meydana geldi. Polis denetimleri sırasında eksik evrak ve haciz işlemleri nedeniyle otoparka çekilen araçlarını teslim almak isteyenler, yüksek ücret talep edildiği gerekçesiyle otopark görevlileriyle tartıştı.

TEKME, TOKAT VE SOPALAR HAVADA UÇUŞTU

Kısa sürede büyüyen tartışma, araç sahipleri ve yakınları ile otopark çalışanları arasında tekme, tokat, sopa ve kemerlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine saldırırken, olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.