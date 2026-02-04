Avcılar’da tekstil deposunda korkutan yangın

Avcılar'da bir tekstil deposunda çıkan yangın, gece yarısı başlayan zorlu bir müdahalenin ardından söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, depo içinde önemli ölçüde maddi hasar oluştu.

ÇEVRE SAKİNLERİ YANGINI İHBAR ETTİ

Olay, Firuzköy Mahallesi Bağlariçi Caddesi'ndeki tek katlı bir tekstil deposunda gece yarısı saatlerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangını gören çevre sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

YOĞUN DUMAN MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deponun iç kısmında başlayan yangının yol açtığı yoğun duman, itfaiye ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi. Alevlerin iç kısımlara yayılması ve kapalı alandaki duman birikimi, söndürme çalışmalarını aksattı.

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE GELDİ

Çevre ilçelerden çağrılan takviye itfaiye ekiplerinin de katılımıyla, kapalı alandaki dumanın tahliye edilmesinin ardından yangın tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında ölüm veya yaralanma olmazken, depoda bulunan tekstil ürünlerinde ve binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini tespit etmek için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.