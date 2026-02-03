Ataşehir'de işçilerin olduğu konteynerde yangın

Ataşehir'de işçilerin olduğu konteynerde yangın
Yayınlanma:
Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’ndeki bir mermer atölyesinin bahçesinde bulunan işçi konteyneri, çıkan yangın sonucunda tamamen kullanılamaz hale gelirken; alevlerin arasından kendi imkanlarıyla çıkan 2 işçi dumandan etkilendi.

İstanbul Ataşehir’de bir mermer atölyesinin bahçesinde yer alan işçi konteynerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan alevler, kısa sürede tüm prefabrik yapıyı sardı.

atasehir.jpg

KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTILAR

Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak’ta meydana gelen olayda, yangın başladığı sırada konteyner içerisinde bulunan 2 işçi, alevlerin büyümesi üzerine kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

85 yaşındaki kadın alevlerin arasında can verdi85 yaşındaki kadın alevlerin arasında can verdi

KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın çevredeki atölyelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından prefabrik yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Dumandan etkilenen 2 işçiye ise olay yerine gelen ambulansta sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği verildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

