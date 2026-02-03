Ataşehir'de işçilerin olduğu konteynerde yangın

İstanbul Ataşehir’de bir mermer atölyesinin bahçesinde yer alan işçi konteynerinde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan alevler, kısa sürede tüm prefabrik yapıyı sardı.

KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTILAR

Ferhatpaşa Mahallesi 41. Sokak’ta meydana gelen olayda, yangın başladığı sırada konteyner içerisinde bulunan 2 işçi, alevlerin büyümesi üzerine kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın çevredeki atölyelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından prefabrik yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Dumandan etkilenen 2 işçiye ise olay yerine gelen ambulansta sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği verildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.