85 yaşındaki kadın alevlerin arasında can verdi

Yayınlanma:
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşadığı 3 katlı ahşap evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 85 yaşındaki Ayşe Orhan, dışarı çıkmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen feci yangında, tek başına yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Orhan yaşamını yitirdi. İncirköy Mahallesi’nde bulunan 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm yapıyı sardı.

4 SAATLİK MÜDAHALE SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Cahit Beğenç Caddesi üzerindeki evden yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tamamı ahşap olan binadaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alabildi. Ancak soğutma çalışmaları sırasında eve giren ekipler, Ayşe Orhan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

yalniz-yasadigi-evde-cikan-yanginda-oldu-1147490-340767.jpg

KAPIYA ULAŞMAYA ÇALIŞIRKEN CAN VERMİŞ

Yapılan ilk incelemelerde, yaşlı kadının yangın başladığı sırada panikle dışarı çıkmaya çalıştığı ancak duman ve alevler nedeniyle kapıya ulaşamadan hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki mahalle sakini ile görevli bir itfaiye erine olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Haber alınamıyordu! Bedensel engelli kişi evde ölü bulunduHaber alınamıyordu! Bedensel engelli kişi evde ölü bulundu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tamamen kullanılamaz hale gelen ve geriye sadece enkazı kalan evde yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Uzun süredir tek başına yaşadığı öğrenilen Ayşe Orhan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yangının teknik nedenine dair araştırmaları devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Türkiye
Serdar Sertçelik'in tutuklanmasında Ankara detayı
Serdar Sertçelik'in tutuklanmasında Ankara detayı
İZSU açıkladı! Gördes Barajı selle canlandı
İZSU açıkladı! Gördes Barajı selle canlandı
Uyuşturucu soruşturmasında o telefondan çıkan iş insanları takibe alınmış
Uyuşturucu soruşturmasında o telefondan çıkan iş insanları takibe alınmış