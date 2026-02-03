85 yaşındaki kadın alevlerin arasında can verdi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen feci yangında, tek başına yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Orhan yaşamını yitirdi. İncirköy Mahallesi’nde bulunan 3 katlı ahşap binada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm yapıyı sardı.

4 SAATLİK MÜDAHALE SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Cahit Beğenç Caddesi üzerindeki evden yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tamamı ahşap olan binadaki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 4 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına alabildi. Ancak soğutma çalışmaları sırasında eve giren ekipler, Ayşe Orhan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

KAPIYA ULAŞMAYA ÇALIŞIRKEN CAN VERMİŞ

Yapılan ilk incelemelerde, yaşlı kadının yangın başladığı sırada panikle dışarı çıkmaya çalıştığı ancak duman ve alevler nedeniyle kapıya ulaşamadan hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki mahalle sakini ile görevli bir itfaiye erine olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tamamen kullanılamaz hale gelen ve geriye sadece enkazı kalan evde yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Uzun süredir tek başına yaşadığı öğrenilen Ayşe Orhan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yangının teknik nedenine dair araştırmaları devam ediyor.