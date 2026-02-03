Yangından 'hesaplaşma' çıktı: Alacak meselesi iki can aldı

Esenler'de yanan iş yerinde bulunan 2 cesetle ilgili başlatılan soruşturma, olayın boyutunun sadece bir yangın olmadığını ortaya koydu. Emniyet birimlerinin yaptığı incelemede; alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 48 yaşındaki İsmail Akın'ın, 45 yaşındaki Şükrü Yılmaz'ı silahla vurarak öldürdüğü belirlendi. Akın'ın cinayetin hemen ardından aynı silahla intihar ettiği tespit edildi.

ESKİ ORTAKLAR ARASINDA KANLI HESAPLAŞMA

Polis ekiplerinin yürüttüğü detaylı çalışmalarda, İsmail Akın ve Şükrü Yılmaz'ın bir süre önce aynı iş yerini beraber işlettikleri ve alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli oldukları saptandı. İkilinin konuşmak için buluştuğu, ancak aralarında çıkan tartışma sonrası Akın'ın Yılmaz'ı silahla vurduğu ve ardından aynı silahla yaşamına son verdiği raporlara yansıdı.

YANGINI MOTOSİKLETİ TUTUŞTURARAK ÇIKARDILAR

Olay yeri inceleme ekipleri, binayı saran alevlerin çıkış nedenini de netleştirdi. İş yerindeki yangının, binanın alt katındaki atölyede bulunan motosikletin üzerine yağ dökülüp yakılması sonucu başladığı tespit edildi.

OLAY YERİNDE SİLAH VE CANSIZ BEDENLER BULUNDU

Olay, saat 17.15 sıralarında Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde yangın çıkması üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası iş yerine giren sağlık ekiplerinin kontrollerinde silahla vurulmuş 2 kişinin cesetleri bulundu. Yapılan kimlik tespitinde cesetlerin Şükrü Yılmaz ve İsmail Akın'a ait olduğu kesinleşti. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinde Şükrü Yılmaz'ın cesedinin koltukta, İsmail Akın'ın ise elinde silahla yerde bulunduğu kayıtlara geçti.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Yanan iş yerinde cesetleri bulunan Şükrü Yılmaz ve İsmail Akın'ın cenazeleri, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.