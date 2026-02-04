İzmir’de bekçilere silahlı saldırı: 1 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bekçilere yönelik silahlı bir saldırı meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, sokakta devriye gezen bekçilere tabanca ile ateş açtı.

BEKÇİLERE SİLAHLI SALDIRI

Olay, gece geç saatlerde Kemalpaşa'da yaşandı. İddiaya göre, ilçede esnaf olan ve alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç., sokakta görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerine tabancayla ateş açtı. Saldırı bekçilerin arkasından gerçekleşti.

KURŞUN CEBİNDEKİ TELEFONA İSABET ETTİ

Açılan ateş sonucu, Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Ahmet T. (36) yaralandı. Kurşun, bekçinin cebindeki telefonu delerek bacağına isabet etti. Yaralı bekçi, olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne, ardından da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ve ameliyata alındı.

SALDIRGAN JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI

Olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan İ.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın bir bekçi ile daha önceden mahkemelik olduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.