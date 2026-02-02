İstanbul Emniyeti bu ölümle sarsıldı! Yedi suç kayıtlı şoför lüks otomobili ile bekçiyi öldürdü

İstanbul Maltepe’de Maserati marka lüks otomobilini alkollü hâlde kullanan Cihan B., bekçi Mustafa Karamehmetoğlu’nun aracına arkadan çarptı. Karamehmetoğlu yaşamını yitirdi. Taksiye binip kaçan, ardından yakalanan Cihan B.’nin 7 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Karamehmetoğlu, ailesi ve mesai arkadaşlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi D-100 Karayolu Ankara yönünde 31 Ocak sabahı saat 04.50 sıralarında, bir trafik kazası meydana geldi.

40 yaşındaki Cihan B. yönetimindeki Maserati marka lüks otomobil, 37 yaşındaki çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu’nun kullandığı otomobile arkadan çarptı. Karamehmetoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.

LÜKS OTOMOBİLİN SAHİBİNİN 7 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kaza sonrası Cihan B. taksiye binerek kaçtı. Araçta bulunan üç kişi ise olay yerinde kalarak polise ifade verdi. Tanıklar, kazadan önce bir restoranda birlikte alkol aldıklarını söyledi. Polis ekipleri Cihan B.'yi kısa sürede yakaladı.

Yapılan testte alkollü olduğu tespit edilen Cihan B.’nin daha önce 7 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden bekçi Mustafa Karamehmetoğlu’nun cenazesi, Sarıyer Zekeriyaköy'de kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene ailesi, yakınları, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve mesai arkadaşları katıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

