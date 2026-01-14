Kütahya'da gece bekçisi ölü bulundu: Polis şüpheli dedi

Yayınlanma:
Kütahya'da bir otoparkta görev yapan gece bekçisi, iş yerinde hareketsiz halde bulundu ve yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kütahya'nın merkez Fuatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otoparkın gece bekçisi 58 yaşındaki Kadir Yılmaz, iş yerinde ölü olarak bulundu.

BEKÇİ HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, otoparka tırını park etmek için gelen bir kişinin bekçi Kadir Yılmaz'ı, ofis bölümünde yerde hareketsiz yatarken fark etmesiyle ortaya çıktı. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde Kadir Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Otomobilinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunduOtomobilinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!Ankara'da bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Ölümü şüpheli bulunan Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri incelemesi ve savcılık işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

