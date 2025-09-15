Küçük kedi kale filesine takıldı: Vatandaşlar yardıma koştu

Küçük kedi kale filesine takıldı: Vatandaşlar yardıma koştu
Yayınlanma:
Bursa’da halı sahadaki kalenin filesine takılan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde küçük kedinin yardımına vatandaşlar koştu. İlçede bulunan bir halı sahaya giren kedi, kalenin filelerine takıldı. Kurtulmaya çalıştıkça fileye daha çok dolanan kediyi vatandaşlar fark etti.

whatsapp-image-2025-09-15-at-17-01-45.jpeg

VATANDAŞLAR KEDİYİ KURTARDI!

Boğazına ip dolanmış haldeki kediyi gören yurttaşlar hemen yardıma koştu. Kedi fileden kurtarılırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kurtarılan kedi, daha sonra sahanın dışına bırakıldı.

Bunu yapan insan olamaz! Yavru kediye ölümüne eziyet!Bunu yapan insan olamaz! Yavru kediye ölümüne eziyet!

Yavru kedi için seferber oldular!Yavru kedi için seferber oldular!

Kaynak:DHA

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Türkiye
Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti
Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti
Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti
Aksaray'da skandal iddia: Yanlış kan verilen hasta hayatını kaybetti
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı
Tek şeride düşürülen yolda feci kaza: 6 yaralı