Küçük kedi kale filesine takıldı: Vatandaşlar yardıma koştu
Bursa’da halı sahadaki kalenin filesine takılan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde küçük kedinin yardımına vatandaşlar koştu. İlçede bulunan bir halı sahaya giren kedi, kalenin filelerine takıldı. Kurtulmaya çalıştıkça fileye daha çok dolanan kediyi vatandaşlar fark etti.
VATANDAŞLAR KEDİYİ KURTARDI!
Boğazına ip dolanmış haldeki kediyi gören yurttaşlar hemen yardıma koştu. Kedi fileden kurtarılırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kurtarılan kedi, daha sonra sahanın dışına bırakıldı.
Kaynak:DHA