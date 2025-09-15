Yavru kedi için seferber oldular!

Yavru kedi için seferber oldular!
Yayınlanma:
Bursa’da su borusuna girip toprağın altındaki giderde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bursa'da su borusuna giren kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi.

Evinin önündeki su borusundan gelen miyavlama sesini duyan ev sahibinin ihbarıyla, adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Hilti ile kaldırımdaki betonu delen itfaiye eri, kediye zarar vermemek için elleriyle toprağı kazıp giderdeki yavru kediye ulaştı.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI

İtfaiye eri, kurtardığı yavru kediyi üzerindeki topraktan arınması için lavaboda yıkayıp, havluyla kuruladı. Yavru kedi ekiplerin 2 saatlik çalışmaları sonucunda kurtarıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

