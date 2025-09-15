Bunu yapan insan olamaz! Yavru kediye ölümüne eziyet!

Bunu yapan insan olamaz! Yavru kediye ölümüne eziyet!
Yayınlanma:
Aksaray’ın Hacı Hasanlı Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediye işkence ederek ölümüne neden olduğu bildirildi.

Olay, 712. Sokak’ta Kemal Baba Türbesi önünde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, şahsın yavru kediyi kucağına alarak defalarca havaya fırlattığı, yere düşen kediyi tekrar alıp aynı şekilde işkenceye devam ettiği görüldü.

Çevredeki vatandaşların uyarılarına rağmen eylemini sürdüren şahsın, kediyi defalarca yere fırlattığı ve kedinin kanlar içinde kaldığı belirtildi. Ağır işkenceye maruz kalan yavru kedi hayatını kaybetti.

Çevredeki esnaf, kediyi zaman zaman beslediklerini dile getirerek, yaşanan olaya büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

