32 milyar liralık kripto operasyonu: Kayyum atandı 17 kişi gözaltına alındı

32 milyar liralık kripto operasyonu: Kayyum atandı 17 kişi gözaltına alındı
Yayınlanma:
Son dakika haberi...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın ortak operasyonuyla, "COINO" adlı kripto para platformu üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini aklayan 32 milyar TL'lik bir suç şebekesi çökertildi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, şebekeye ait 637 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon, COINO kripto platformu üzerinden yapılan mali hareketlerin incelenmesiyle başladı. Soruşturma, platformun yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla kullanıldığı iddiaları üzerine derinleştirildi.

ŞİRKET HESAPLARINDAN TOPLAM 12.3 MİLYAR TL TRANSFER

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre, yapılan incelemeler şirketin mali hesaplarında dikkat çekici bir artış olduğunu ortaya koydu. Platforma 2024'te 211 milyon TL para girişi olurken, bu rakam 2025'te 11.9 milyar TL'ye yükseldi. Şirket hesaplarından toplam 12.3 milyar TL transfer yapıldığı belirlendi.

Soruşturmanın odak noktalarından biri olan kripto para hareketlerinde ise yaklaşık 32 milyar TL'ye denk gelen 769 milyon USDT'lik bir işlem hacmi tespit edildi. Bu meblağın 13.9 milyar TL'lik kısmının, herhangi bir platformda kaydı bulunmayan gizli cüzdanlara aktarıldığı anlaşıldı.

Investco Holding ve 20 şirketine kayyum atandıInvestco Holding ve 20 şirketine kayyum atandı

PARA TRANSFERLERİNİN BAĞLANTILARI

Soruşturma kapsamında yapılan para transferlerinin alıcıları da incelendi. Para gönderilen 802 kişiden 645'inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

KAYYUM ATANDI

Soruşturma doğrultusunda haklarında işlem başlatılan 22 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Operasyon neticesinde, 637 milyon TL değerinde araç, taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. Ayrıca, COINO A.Ş. şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum ataması yapıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Türkiye
Çanakkale'de feci kaza! TIR'la çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi
Çanakkale'de feci kaza! TIR'la çarpışan traktördeki karı koca yaşamını yitirdi
Aile boyu zehirlenme: Topladıkları mantar sofrayı kabusa çevirdi
Aile boyu zehirlenme: Topladıkları mantar sofrayı kabusa çevirdi
Evinden kilolarca uyuşturucu çıktı! İfadesi pes dedirtti
Evinden kilolarca uyuşturucu çıktı! İfadesi pes dedirtti