32 milyar liralık kripto operasyonu: Kayyum atandı 17 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyon, COINO kripto platformu üzerinden yapılan mali hareketlerin incelenmesiyle başladı. Soruşturma, platformun yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanması amacıyla kullanıldığı iddiaları üzerine derinleştirildi.

ŞİRKET HESAPLARINDAN TOPLAM 12.3 MİLYAR TL TRANSFER

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre, yapılan incelemeler şirketin mali hesaplarında dikkat çekici bir artış olduğunu ortaya koydu. Platforma 2024'te 211 milyon TL para girişi olurken, bu rakam 2025'te 11.9 milyar TL'ye yükseldi. Şirket hesaplarından toplam 12.3 milyar TL transfer yapıldığı belirlendi.

Soruşturmanın odak noktalarından biri olan kripto para hareketlerinde ise yaklaşık 32 milyar TL'ye denk gelen 769 milyon USDT'lik bir işlem hacmi tespit edildi. Bu meblağın 13.9 milyar TL'lik kısmının, herhangi bir platformda kaydı bulunmayan gizli cüzdanlara aktarıldığı anlaşıldı.

Investco Holding ve 20 şirketine kayyum atandı

PARA TRANSFERLERİNİN BAĞLANTILARI

Soruşturma kapsamında yapılan para transferlerinin alıcıları da incelendi. Para gönderilen 802 kişiden 645'inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

KAYYUM ATANDI

Soruşturma doğrultusunda haklarında işlem başlatılan 22 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Operasyon neticesinde, 637 milyon TL değerinde araç, taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. Ayrıca, COINO A.Ş. şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum ataması yapıldı.