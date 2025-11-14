Investco Holding ve 20 şirketine kayyum atandı

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "terörizmin finansmanı ve aklama" soruşturması kapsamında, Investco Holding ve aralarında halka açık iştiraklerin de bulunduğu 20 bağlı şirketine mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "terörizmin finansmanı ve aklama" soruşturma kapsamında, Investco Holding ve bu holdinge bağlı 20 şirketin yönetimine, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre atama kararının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "terörizmin finansmanı ve aklama" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma çerçevesinde alındığı belirtildi. Mahkemenin kararı uyarınca, TMSF yetkilileri ilgili şirketlerin yönetimini devraldı.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

TMSF'nin kayyum olarak atandığı ve yönetimine geçtiği şirketlerin tam listesi şu şekilde:

  • Investco Holding
  • Pamel AŞ
  • Verusa Holding
  • Verusaturk GSYO
  • İnnosa Teknoloji
  • Acıselsan
  • Sun Yenilenebilir Enerji
  • Pan Teknoloji
  • Şişli Enerji
  • Ortaköy Enerji
  • Standard Boksit
  • Ata Elektrik
  • Galata Altın İşletmeleri
  • Core Engage
  • Zeroone Interactive
  • Pamukova Elektrik
  • Uzertaş Kimya
  • Rem GSYO
  • Innosa Yazılım
  • Probel Yazılım
  • Vektora Yazılım

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

