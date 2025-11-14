Investco Holding ve 20 şirketine kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "terörizmin finansmanı ve aklama" soruşturma kapsamında, Investco Holding ve bu holdinge bağlı 20 şirketin yönetimine, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre atama kararının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "terörizmin finansmanı ve aklama" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturma çerçevesinde alındığı belirtildi. Mahkemenin kararı uyarınca, TMSF yetkilileri ilgili şirketlerin yönetimini devraldı.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

TMSF'nin kayyum olarak atandığı ve yönetimine geçtiği şirketlerin tam listesi şu şekilde: