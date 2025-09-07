Koyun sürüsüne çarpan otomobilden 14 kaçak göçmen çıktı: Sürücü kaçtı

Hatay’da koyun sürüsüne çarpıp, su kanalına düşen otomobilden 14 kaçak göçmen çıktı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Madenboyu Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 DG 416 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarpıp, su kanalına düştü.

SÜRÜCÜ ARACI BIRAKIP KAÇTI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü ise otomobili bırakıp olay yerinden kaçtı.

Yardım için kaza yapan otomobilin yanına gelen çevredeki vatandaşlar, araçtan yabancı uyruklu 14 kişinin çıktığını gördü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

14 KAÇAK GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

Kazada iki koyun yaralanırken, 14 kaçak göçmen ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.