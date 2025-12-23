Koruma alanına yat limanı! Marmaris'teki tartışmalı projeye bakanlıktan onay çıktı!

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde yapılması planlanan yat limanı projesi, çevre ve kamuoyu tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kamu bürokratlarının yönetiminde olduğu MUÇEV’in (Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma AŞ) kiraya verdiği alanda, Portmarin Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat A.Ş. tarafından inşa edilmesi öngörülen projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “ÇED olumlu” kararı verildi.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, yaklaşık 446 milyon TL bütçeyle hayata geçirilmesi planlanan yat limanı, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor. Proje kapsamında 145 yat ve teknenin bağlanabileceği bir marina inşa edileceği belirtiliyor.

Ancak bölge sakinleri ve çevre savunucuları projeye tepkili. Selimiye’de yaşayan yurttaşlar, doğal yapının ve ekosistemin zarar göreceğini savunarak projeyi istemediklerini açıkladı ve hukuki mücadele başlatacaklarını duyurdu.

ÇED SÜRECİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tartışmaların odağında ise ÇED süreci bulunuyor. Yaşam savunucuları sürecinin yeterince şeffaf yürütülmediğini, halkın katılımı toplantılarının ise yalnızca prosedürü tamamlamaya yönelik olduğunu öne sürüyor. Çevre örgütleri, “kamu yararı” gerekçesiyle sunulan projelerin özel şirketler için rant alanlarına dönüştüğünü, özel çevre koruma statülerinin ise uygulamada etkisiz kaldığını savunuyor.

Selimiye’de planlanan yat limanı, Türkiye’nin birçok kıyı bölgesinde artan yapılaşma baskısının yeni bir örneği olarak değerlendirilirken, sürecin yargıya taşınması bekleniyor. Gözler şimdi açılacak davalar ve mahkemelerden çıkacak kararlara çevrilmiş durumda.