CHP'den hakarete uğrayan kadın belediye başkanına destek

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar kamuoyunda tepki çekerken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gelişmelerin ardından CHP’li yöneticilerden art arda açıklamalar geldi.

Kadın belediye başkanının kıyafetiyle dalga geçen İYİ Partili tutuklandı

HAKARET SORUŞTURMASINDA TUTUKLAMA

Zeynep Güneş’i hedef alan sosyal medya paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturmada Mehmet Emin Korkmaz’ın tutuklanması, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP kanadı, hem yapılan paylaşımı eleştirdi hem de sürecin hukuki boyutuna dikkat çekti.

MURAT EMİR: HUKUK DEVLETİ VURGUSU

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, belediye başkanının kıyafeti üzerinden hedef alınmasına tepki gösterirken, ifade özgürlüğü ve hukuk devleti vurgusu yaptı. Emir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kimsenin kimseyi kıyafetinden dolayı küçük görme hakkı olmadığı gibi, horlanan Anadolu kadınının geleneksel kıyafeti olursa asla içimize sindiremeyiz. Burada söylenen sözden ne kadar rahatsız olursak olalım, ‘halkı kin ve düşmanlığa teşvik’ suçunun oluşmadığını da ekleyelim. Bir densiz bir söz söylediğinde kapısına polis yollamak hukuk devleti ile bağdaşmaz. Bu halk söyleneni de söyleyeni de vicdanında tartacak ferasettedir.”

ASU KAYA: KADINLAR KİMSENİN ONAYINA MUHTAÇ DEĞİL

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da Zeynep Güneş’i hedef alan paylaşımlara sert tepki gösterdi. Kaya, kadınların kıyafetleri üzerinden aşağılanamayacağını vurgulayarak şunları söyledi: