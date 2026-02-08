Eczaneye kurşun yağdırıp kaçtılar!

Yayınlanma:
Diyarbakır'da bir eczaneye silahlı saldırı düzenlendi. Gece saatlerinde tabancalarla iş yerine kurşun yağdıran kimliği belirsiz kişiler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir kapalı eczaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Dün gece saatlerinde Medya Mahallesi’nde bir kapalı eczanede meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gece saatlerinde eczanenin önüne gelerek tabancalarla iş yerine kurşun yağdırdı.

eczaneye-kursun-yagdirip-kactilar-9.jpg

Kahvehane çıkışı kurşun yağmuruna tutuldular! Dehşet anları kameradaKahvehane çıkışı kurşun yağmuruna tutuldular!

Saldırıyı gerçekleştirenler daha sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Polis, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

eczaneye-kursun-yagdirip-kactilar-10.jpg

"AÇIK BİR TEHDİTTİR"

Diyarbakır Eczacılar Odası’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

  • "Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan eczanenin, gece saat 01.00 sıralarında kapalı olduğu bir zamanda silahlı saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış olması en büyük tesellimiz olmakla birlikte, eczanede maddi hasar meydana gelmiştir.
  • Eczacılarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, mesleğimizi güvenli bir ortamda icra etme hakkımıza yöneltilmiş açık bir tehdittir. Saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önünde hesap vermesini, eczanelerimizde şiddeti önlemeye yönelik caydırıcı ve kalıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

DHA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

