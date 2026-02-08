Kahvehane çıkışı kurşun yağmuruna tutuldular! Dehşet anları kamerada
Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi‘nde, 6 Şubat günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, kahvehaneden çıkıp araçlarına binmek isteyen Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç.'ye, bir otomobilden peş peşe ateş açıldı.
KURŞUN YAĞMURUNA TUTUP KAÇTILAR!
Kurşunların hedefi olan Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç. yere yığılırken, saldırganlar araçla bölgeden uzaklaştı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI AĞIR!
Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR!
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken polis ekipleri, olay yerinde 10 adet boş kovan buldu. Kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken soruşturma devam ediyor.
(DHA)