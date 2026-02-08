Kahvehane çıkışı kurşun yağmuruna tutuldular! Dehşet anları kamerada

Yayınlanma:
Bursa’da Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç.’nin kahveden çıkıp araçlarına binerken düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi‘nde, 6 Şubat günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, kahvehaneden çıkıp araçlarına binmek isteyen Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç.'ye, bir otomobilden peş peşe ateş açıldı.

kahvehane-cikisi-2-kisinin-yaralandigi-s-1156681-343457.jpg

KURŞUN YAĞMURUNA TUTUP KAÇTILAR!

Kurşunların hedefi olan Zekeriya Ç. ile İbrahim Ç. yere yığılırken, saldırganlar araçla bölgeden uzaklaştı.

İstanbul sokaklarında 'kiralık' dehşet: Mafya usulü pusu, çocuk yaşta tetikçiİstanbul sokaklarında 'kiralık' dehşet: Mafya usulü pusu, çocuk yaşta tetikçi

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kahvehane-cikisi-2-kisinin-yaralandigi-s-1156680-343457.jpg

SAĞLIK DURUMLARI AĞIR!

Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

kahvehane-cikisi-2-kisinin-yaralandigi-s-1156683-343457.jpg

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR!

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken polis ekipleri, olay yerinde 10 adet boş kovan buldu. Kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken soruşturma devam ediyor.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Türkiye
Van’da kar esareti! 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van’da kar esareti! 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Her gün vatandaşlara dağıtılıyor: Bardak bardak alıyorlar
Her gün vatandaşlara dağıtılıyor: Bardak bardak alıyorlar
Kadın belediye başkanına 'kıyafet' üzerinden çirkin saldırı! Gözaltına alındı
Kadın belediye başkanına 'kıyafet' üzerinden çirkin saldırı! Gözaltına alındı