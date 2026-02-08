İstanbul sokaklarında 'kiralık' dehşet: Mafya usulü pusu, çocuk yaşta tetikçi

İstanbul sokaklarında 'kiralık' dehşet: Mafya usulü pusu, çocuk yaşta tetikçi
Yayınlanma:
İstanbul Şişli'de bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırının detayları, suçun geldiği boyutu gözler önüne serdi. Sahte plaka ve kiralık araçla olay yerine gelen saldırganların evinden çelik yelek ve kasklar çıkarken, tetiği çeken ismin henüz 17 yaşında olması dikkat çekti.

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde 18 Eylül günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen silahlı saldırının detayları ve güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kiralık bir araçla tekel bayisinin önüne gelen iki kişi, saldırı için harekete geçti. Araçtan inen, yüzü maskeli ve kapüşonlu bir saldırgan, iş yerine girerek içeride bulunanlara doğrudan ateş açtı.

istanbul-sislide-tekel-bayinde-silahl-1156722-343463.jpg

SANDALYE İLE KURŞUNLARDAN KORUNMAYA ÇALIŞTILAR

Saldırganın silahını ateşlemesiyle birlikte iş yerinde bulunan Ozan A. ve Ensar D. büyük panik yaşadı. İki kişi, saldırganın kurşunlarından korunmak için iş yerindeki sandalyeleri kendilerine kalkan yapmaya çalıştı. Saldırı sonucunda yaralanan Ozan A. ve Ensar D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

istanbul-sislide-tekel-bayinde-silahl-1156723-343463.jpg

PLANLI SALDIRI: KİRALIK ARAÇ, SAHTE PLAKA

Olayın ardından bölgeye sevk edilen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini analiz eden polis, şüphelilerin olay yerine kiralık bir araçla geldiğini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede, saldırganların yakalanmamak için güzergah üzerinde araca sahte plaka taktıkları belirlendi.

istanbul-sislide-tekel-bayinde-silahl-1156731-343463.jpg

istanbul-sislide-tekel-bayinde-silahl-1156732-343463.jpg

EVLERİNDEN ÇELİK YELEK VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Polis ekipleri, kimliklerini belirlediği H.Ç. ve 21 yaşındaki Serhat P.’nin Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde saklandığını saptadı. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, saldırının hazırlık boyutunu gösteren malzemeler ele geçirildi. Evde yapılan aramada;

31 adet mermi,

Bir adet çelik yelek,

4 adet kask,

Saldırıda kullanılan kapüşonlu giysi, eldiven ve maske bulundu.

istanbul-sislide-tekel-bayinde-silahl-1156730-343463.jpg

17 YAŞINDAKİ FAİL TUTUKLANDI
Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 17 yaşındaki H.Ç., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

istanbul-sislide-tekel-bayinde-silahl-1156729-343463.jpg

Diğer şüpheli Serhat P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

