Başkentin ortasında şeriat propagandası! Pankartlarla laikliği hedef aldılar

Ankara’nın birçok noktasındaki üst geçitlere, açıkça laikliği hedef alan ve şeriat propagandası içeren pankartlar asıldı.

Yargıtay’ın “terör örgütü” olarak kabul ettiği Hizb-ut Tahrir'in Türkiye'deki uzantısı olan 'Köklü Değişim' isimli yapının imzası bulunan pankartlarda "Laikliğe karşı şeriata bağlıyız", "Yaşasın İslam yaşasın şeriat" ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR!

Pankartlar, söz konusu yapının sosyal medya hesaplarında paylaşılırken “Gençlik İslam’a sahip çıktı. Köklü Değişim Gençlik Kolları, İslam düşmanı sol örgütlerin Ankara Keçiören'de İslam'a hakaret içeren yürüyüşüne tepki olarak "İslam'a ve Şeriatı'na" sahip çıkacağını deklare eden pankartları dört bir yana astı” ifadeleri kullanıldı.

Şeriat karşıtı pankart asan SOL Partililere gözaltı

Paylaşımlarda sol siyasi parti ve örgütler hedef alınarak "İslam düşmanı" ithamında bulunuldu.

LAİKLİĞİ SAVUNAN SOL PARTİLİLERE EV HAPSİ VERİLMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Sefaköy’de “Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet” pankartı asan üç SOL Partili gözaltına alınmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen SOL Partililere ev hapsi verilmişti.