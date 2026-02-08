Başkentin ortasında şeriat propagandası! Pankartlarla laikliği hedef aldılar

Başkentin ortasında şeriat propagandası! Pankartlarla laikliği hedef aldılar
Yayınlanma:
Ankara’nın pek çok noktasında, üstgeçitte laikliği hedef alan ve şeriat propagandası içeren pankartlar asıldı. Terör örgütü Hizb-ut Tahrir'in uzantısı Köklü Değişim isimli yapı tarafından asıldığı bildirilen pankartlarda, “Laikliğe karşı şeriata bağlıyız" ifadeleri yer aldı.

Ankara’nın birçok noktasındaki üst geçitlere, açıkça laikliği hedef alan ve şeriat propagandası içeren pankartlar asıldı.

Yargıtay’ın “terör örgütü” olarak kabul ettiği Hizb-ut Tahrir'in Türkiye'deki uzantısı olan 'Köklü Değişim' isimli yapının imzası bulunan pankartlarda "Laikliğe karşı şeriata bağlıyız", "Yaşasın İslam yaşasın şeriat" ifadelerine yer verildi.

lailklik2.jpg

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR!

Pankartlar, söz konusu yapının sosyal medya hesaplarında paylaşılırken “Gençlik İslam’a sahip çıktı. Köklü Değişim Gençlik Kolları, İslam düşmanı sol örgütlerin Ankara Keçiören'de İslam'a hakaret içeren yürüyüşüne tepki olarak "İslam'a ve Şeriatı'na" sahip çıkacağını deklare eden pankartları dört bir yana astı” ifadeleri kullanıldı.

Şeriat karşıtı pankart asan SOL Partililere gözaltıŞeriat karşıtı pankart asan SOL Partililere gözaltı

Paylaşımlarda sol siyasi parti ve örgütler hedef alınarak "İslam düşmanı" ithamında bulunuldu.

laiklik3.jpg

LAİKLİĞİ SAVUNAN SOL PARTİLİLERE EV HAPSİ VERİLMİŞTİ!

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Sefaköy’de “Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet” pankartı asan üç SOL Partili gözaltına alınmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen SOL Partililere ev hapsi verilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Türkiye
Galata Köprüsü’nde akılalmaz olay! “Veganım” dedi, yaşlı adamın balıklarını denize attı
Galata Köprüsü’nde akılalmaz olay! “Veganım” dedi, yaşlı adamın balıklarını denize attı
Kaybolan otizmli genç 8 saat sonra ormanda bulundu
Kaybolan otizmli genç 8 saat sonra ormanda bulundu