Şeriat karşıtı pankart asan SOL Partililere gözaltı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde "Şeriat ve faşizme karşı Laik Demokrat Cumhuriyet" pankartı asan 2 SOL Parti üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

Daha önce de 3 SOL Partili aynı pankart nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Balıkesir Gömeç’te iki üyemiz, 'Şeriata ve faşizme karşı Laik Demokratik Cumhuriyet' pankartı astıkları için gözaltına alındı" denildi.

"Türkiye’ye dayatılan ABD güdümlü Taliban rejimine asla izin vermeyeceğiz" ifadesi kullanılan açıklamada şöyle noktalandı:

"Ülkemizin geleceğine sahip çıkacak, laikliği ve demokrasiyi savunacağız."

DAHA ÖNCE DE 3 SOL PARTİLİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde SOL Partililer Enis Çiçek, Şükrü Çetin ve Menevşe Alptekin; İstanbul Sefaköy'de "Şeriat ve faşizme karşı laik, demokratik cumhuriyet" yazılı pankart astıktan sonra gözaltına alınmıştı.

Savcılığın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği Çiçek, Çetin ve Alptekin, ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken emniyette kendilerine yalnızca şu soru sorulmuştu:

"Beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazılı 1x3 ebatlarında ‘Şeriata Faşizme Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet’ yazılı pankart açtığınız tespit edilmiştir. Konuyla ilgili söyleyecekleriniz nelerdir?"