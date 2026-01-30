Son dakika | Şeriat karşıtı pankart asan gençlere tutuklama talebi

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi.. İstanbul'da "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı asan SOL Partili gençler dün gözaltına alınmalarının ardından bugün tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

SOL Partililer dün İstanbul Sefaköy'de "Şeriata karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" pankartı asmalarının ardından bir kişi tarafından hedef alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından akşam saatlerinde SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, Küçükçekmece ilçesi eski sözcüsü Şükrü Çetin ve parti üyesi Menevşe Alptekin gözaltına alınmıştı.

g-syp26xkae0v5l.jpg

İŞLEMLERİN ARDINDAN TUTUKLAMA TALEBİ İLE SEVK EDİLDİLER

Dün akşam gözaltına alınan 3 SOL Partili, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması ile tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SORGUDA TEK SORU

Dün gözaltına alınan SOL Partililere emniyette sadece "Beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazılı 1x3 ebatlarında ‘Şeriata Faşizme Karanlığa Karşı Laik Devrimci Demokratik Cumhuriyet’ yazılı pankart açtığınız tespit edilmiştir. Konuyla ilgili söyleyecekleriniz nelerdir?" sorusu yöneltildi.

OLAYLAR NASIL GELİŞTİ?

Sosyal medyada gündem olan videonun ardından gözaltına alınan partililer, sorgudaki ifadelerinde olay anını şöyle anlattı:

Gözaltına alınan partililer, sorgudaki ifadelerinde olay anını şöyle anlattı: Pankartı asarken, karşı kaldırımdan "özel güvenlik" yazılı yelek giyen bir kişinin, "O pankartı oraya asamazsınız, burası Türkiye, Müslüman bir ülke, şeriat Allah'ın kanunudur, siz Allah'ın kanununa karanlık diyemezsiniz" şeklinde tepki gösterdiğini belirttiler. Olay yerine gelen polislere herhangi bir şikayetleri olmadığını söylediklerini, tartışmaya çalışan kişinin de şikayetçi olmadığını ifade ettiklerini aktardılar. Açıklamalarının sonunda, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmemiz gibi bir durum söz konusu değildir, olamaz da" dediler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

