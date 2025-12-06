Marmaris'te karaya vuran yavru fok koruma altına alındı

Marmaris'in Taşlıca Mahallesi Serçe Limanı Plajı'nda karaya vurmuş halde bulunan yavru fok için bölgede duygusal anların yaşandığı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Yavru foku fark eden balıkçılar, durumu derhal Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yavru fokun annesiyle birlikte doğal ortamına geri dönebilmesi amacıyla çevredeki mağaralarda inceleme yaptı. Ancak ilçede etkili olan şiddetli fırtına ve denizdeki hareketlilik nedeniyle yavru fokun güvenle barınabileceği uygun bir mağara tespit edilemedi.

Bunun üzerine yetkililer, yavru foku koruma altına alarak tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İzmir Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk etti.

"SENİ İYİLEŞTİRECEĞİZ EVLAT"

Öte yandan, kurtarma çalışmaları sırasında bir balıkçının yavru foka hitaben yaptığı konuşma duygusal anlar yaşattı. Balıkçı, "Bizim ağlarımızı yemeyeceksin. Seni iyileştireceğiz evlat, balıkçı da olsak vicdanımız var. Seviyoruz seni. Gelecekler seni götürecekler" şeklindeki sözleri, yavru fokun ses çıkarmasıyla birlikte cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.