Korkutan deprem analizi: İstanbul adeta nişan alınmış durumda

New York Times'da İstanbul'da olması beklenen depreme ilişkin analiz yayımlandı. Science dergisinde yayımlanan yeni çalışmayı temel alan analizde, peş peşe gelen orta şiddetli depremlerin Ana Marmara Fayı üzerinde belirli bir bölgeye doğru ilerlediği yazıldı.

Denizlerde peş peşe depremler! Önce Karadeniz sonra Akdeniz

"İSTANBUL NİŞAN ALINMIŞ DURUMDA"

Nisan 2025’te İstanbul’da hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin, bu deprem zincirinin en son halkası olduğu belirtildi. University College London’dan sismolog Stephen Hicks, NYT’ye yaptığı açıklamada, “İstanbul adeta nişan alınmış durumda” dedi.

Science dergisinde yer alan çalışmaya göre ise, son yıllarda meydana gelen depremler, fayın 15–21 kilometrelik “kilitli” bir bölümüne doğru düzenli olarak ilerliyor olabilir.

Çalışmada, eğer bu bölümde bir kırılma yaşanırsa, İstanbul’da 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir deprem meydana gelme potansiyeli olduğu belirtiliyor. Bununla birlikte zamanlama ve kırılmanın yönünün belli olmayacağı yer alıyor.

"UZUN SÜREDİR SESSİZ OLAN FAY"

Araştırmaya göre, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bir uzantısı olan Ana Marmara Fayı’nın özellikle İstanbul’un güneybatısında, deniz altında kalan bölümünün olağanüstü derecede sakin olduğu görülüyor. Fayın bu kesimi, en son 1766 yılında büyük bir deprem üretmişti ve o günden bu yana yaklaşık 160 kilometrelik bir parçası kırılmadan duruyor.

Son 20 yılda bölgede kaydedilen dikkat çeken sarsıntılar şöyle sıralandı:

2011: Fayın batısında 5.2 büyüklüğünde deprem

2012: Doğusunda 5.1 büyüklüğünde deprem

2019: Orta kesimde 5.8 büyüklüğünde deprem

2025: Doğu ucuna yakın bölgede 6.2 büyüklüğünde deprem

Bilim insanlarına göre bu dizilim, bir “göç eden deprem deseni” olabileceğini düşündürüyor, ancak bu senaryonun kesin olmadığı da özellikle vurgulanıyor.