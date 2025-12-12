Denizlerde peş peşe depremler! Önce Karadeniz sonra Akdeniz

Yayınlanma:
Güncelleme:
AFAD, önce Karadeniz açıklarında 4,1, ardından da Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde iki depremi duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de 4.1; Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde depremSon dakika | Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde deprem

7 DAKİKA İÇİNDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan duyuruya göre 7 dakika içinde peş peşe depremler meydana geldi.

AFAD sitesindeki bilgilere göre, Karadeniz açıklarında saat 20.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının ise deniz yüzeyinin 6,07 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

yeni-proje-48.jpg

Söz konusu depremin ardından bu defa Akdeniz de sallandı.

AFAD'ın aktardığı bilgilerde Kıbrıs adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 4,2 olarak kaydedildi.

Saat 20.20'de meydana gelen depremin derinliği ise 9,12 kilometre olarak ölçüldü.

Bu depremle birlikte 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

