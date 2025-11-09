Korkunç yangında ölen çocuk sayısı 3'e çıktı!

Korkunç yangında ölen çocuk sayısı 3'e çıktı!
Mardin'de 5 yaşında iki çocuğun öldüğü yangında ağır yaralanan 3 yaşındaki Bager, 30 gün sonra hayatını kaybetti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 5 yaşındaki Merve Kerse ve 5 yaşındaki Bekir Çeçen'i hayattan koparan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Bager Çeçen'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 ÇOCUK YANGINDA ÖLMÜŞTÜ

Yangın, 10 Ekim'de 3 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenlenle çıkmıştı. Yangında, içeride mahsur kalıp, yaralanan Bekir Çeçen, Merve Kerse, Bager Çeçen, Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. ve Ebru K., kapıyı kırarak içeri giren ekipler tarafından tahliye edilmişti.

Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Çeçen, ve ardından 12 Ekim'de Merve Kerse de yaşamını hayatını kaybetmişti.

30 GÜNLÜK MÜCADELEYİ KAYBETTİ

Durumları ağır olan yaralılardan Bager Çeçen., Leyla Ç. ve Ebru K., önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, buradan da Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Bager, 30 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DİĞER YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bager'in cenazesinin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Kızıltepe'ye getirilerek defnedileceği öğrenildi. Öte yandan durumları ağır olan Leyla Ç. ve Ebru K.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

