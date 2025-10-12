Mardin’de feci olay! Yangın 5 yaşındaki kuzenleri hayattan kopardı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan Sanayi Mahallesi 751 Sokak'taki 3 katlı evin giriş katındaki dairede 10 Ekim günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı açamayınca duvar kırıldı ve evden tahliye edilen yaralılar, Bekir Çeçen (5), Muhammed Efe Ç. (2), Baran Ç. (8), Derya K. (35), Dilşah K. (44), Bager Ç. (23), Kadri A. (45), Latife K. (23), İbrahim K. (6), Nahide K. (4), Aras E. (29), Leyla Ç. (27) ve Ebru K. (21) hastaneye kaldırıldı.

2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ!

Tedaviye alınan yaralılardan Bekir Çeçen ve Merve Kerse hayatını kaybetti. 2 kuzenin cenazeleri ailelerine teslim edilirken kuzenler, gözyaşları içinde yan yana defnedildi.

9 KİŞİ TABURCU EDİLDİ!

Durumları ağır olan yaralılardan Bager Ç., Leyla Ç. ve Ebru K., ise önce Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından Diyarbakır’a sevk edildi. Tedavileri biten 9 kişi ise hastaneden taburcu edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.