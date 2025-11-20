Korku dolu anlar: Otomobil seyir halindeyken alev aldı!

Olay, saat 14.00 sıralarında Edirne-Lalapaşa D-100 kara yolunda Sinanköy sapağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Gündoğan'ın kullandığı otomobil, motor kısmından alev aldı.

Otomobili yolun kenarına çeken Gündoğan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

"BİRDEN ALEV ALDI"

Mehmet Gündoğan, aracındaki elektrik arızasını göstermek için yola çıktığını belirterek, "Birden alev aldı. Alev almasıyla inmem bir oldu. Alev büyüdü ve ben de arabayı sağa çekip, kendimi dışarı attım. Yoldan geçen bir araç, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı ama o da fayda etmedi. Sonuçta araç kullanılamaz hale geldi" dedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı