Kooperatif davasında tahliye kararı çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine dava açılmıştı. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 3'ü tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı “kooperatif” davasında karar çıktı.

Barış Karcı tahliye edilirken, Heval Savaş Kaya’nın ve Tunç Soyer’in oy çokluğu ile tutukluluk halinin devamına ve Şenol Aslanoğlu’nun adli kontrol şartı ile ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

Davanın 4'üncü duruşması 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek.

İZBETON davasında eski genel müdür savunma yaptı: Kötü niyetli iç denetim raporu

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye iştiraki İZBETON AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 157 kişi gözaltına alındı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinden sonra aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu bazı kişiler, çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanırken, bazıları da serbest bırakıldı.

Davanın ilk iki duruşmasında tahliyeler gerçekleşti ve yalnızca Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya tutuklu kalmıştı.