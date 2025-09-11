Konya'da yürek yakan olay! Engelli çocuğunu karşıya geçirmek isterken can verdi

Konya’nın Meram ilçesinde bulunan Karaman Caddesi’nde meydana gelen korkunç olayda, bedensel engelli kızı Dilek Bilen ile geri dönüşüm malzemesi toplayan Şerife Bilen (67) kızını tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmek istedi. Fakat bu sırada N.O. kontrolündeki tır Bilen’e çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri Şerife Bilen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bilen’in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

KIZI KORKUNÇ OLAYIN ARDINDAN ŞOKA GİRDİ!

Dilek Bilen ise kazanın ardından şoka girerken tedbir amaçlı olarak ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tır şoförü N.O. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

