Konya'da yürek yakan olay! Engelli çocuğunu karşıya geçirmek isterken can verdi

Konya’da bedensel engelli kızı Dilek Bilen’i, tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmeye çalışan Şerife Bilen, tırın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Konya’nın Meram ilçesinde bulunan Karaman Caddesi’nde meydana gelen korkunç olayda, bedensel engelli kızı Dilek Bilen ile geri dönüşüm malzemesi toplayan Şerife Bilen (67) kızını tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmek istedi. Fakat bu sırada N.O. kontrolündeki tır Bilen’e çarptı.

kaza.jpg

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri Şerife Bilen’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bilen’in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

kaza3.jpg

KIZI KORKUNÇ OLAYIN ARDINDAN ŞOKA GİRDİ!

Dilek Bilen ise kazanın ardından şoka girerken tedbir amaçlı olarak ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tır şoförü N.O. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ölüm resmen teğet geçti! Otomobil havalanıp insanların üstünden uçtuÖlüm resmen teğet geçti! Otomobil havalanıp insanların üstünden uçtu

Okullar açıldı trafik kilitlendi: İstanbul'da yoğunluk yüzde 72'yi gördüOkullar açıldı trafik kilitlendi: İstanbul'da yoğunluk yüzde 72'yi gördü

Kaynak:DHA

