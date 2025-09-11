Okullar açıldı trafik kilitlendi: İstanbul'da yoğunluk yüzde 72'yi gördü

Okullar açıldı trafik kilitlendi: İstanbul'da yoğunluk yüzde 72'yi gördü
Yayınlanma:
2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbullular haftanın dördüncü iş gününde yoğun trafiğe yakalandı. Özellikle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul’da haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinden itibaren kent genelinde trafik yoğunluğu etkisini gösterdi. Özellikle yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması, sürücülerin sabah işe ve öğrencilerin okula gitmek için yola çıkması trafiği artırdı.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Beylikdüzü, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy güzergâhlarında trafik durma noktasına geldi. Yenibosna mevkisinde meydana gelen yaralanmalı kaza nedeniyle bir şeridin kapalı olması yoğunluğu daha da artırdı. TEM Otoyolu’nda ise Gaziosmanpaşa ve Esenyurt mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasındaki yoğunluk dikkat çekerken, TEM Otoyolu Sancaktepe–Ataşehir hattında ve Şile Otoyolu Altunizade–Ümraniye güzergâhında trafik güçlükle akıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre yoğunluk oranı Anadolu Yakası’nda yüzde 72’ye ulaşırken, Avrupa Yakası’nda yüzde 56 olarak ölçüldü. Öte yandan toplu taşıma araçlarında da yoğun kalabalıklar oluştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye
Böyle anne olmaz olsun: Sevgilisiyle birlikte 3.5 yaşındaki oğlunu dövüp vücudunda sigara söndürmüşler!
Böyle anne olmaz olsun: Sevgilisiyle birlikte 3.5 yaşındaki oğlunu dövüp vücudunda sigara söndürmüşler!
Ölüm resmen teğet geçti! Otomobil havalanıp insanların üstünden uçtu
Ölüm resmen teğet geçti! Otomobil havalanıp insanların üstünden uçtu