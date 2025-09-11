Okullar açıldı trafik kilitlendi: İstanbul'da yoğunluk yüzde 72'yi gördü

İstanbul’da haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinden itibaren kent genelinde trafik yoğunluğu etkisini gösterdi. Özellikle yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması, sürücülerin sabah işe ve öğrencilerin okula gitmek için yola çıkması trafiği artırdı.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Beylikdüzü, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy güzergâhlarında trafik durma noktasına geldi. Yenibosna mevkisinde meydana gelen yaralanmalı kaza nedeniyle bir şeridin kapalı olması yoğunluğu daha da artırdı. TEM Otoyolu’nda ise Gaziosmanpaşa ve Esenyurt mevkilerinde araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasındaki yoğunluk dikkat çekerken, TEM Otoyolu Sancaktepe–Ataşehir hattında ve Şile Otoyolu Altunizade–Ümraniye güzergâhında trafik güçlükle akıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre yoğunluk oranı Anadolu Yakası’nda yüzde 72’ye ulaşırken, Avrupa Yakası’nda yüzde 56 olarak ölçüldü. Öte yandan toplu taşıma araçlarında da yoğun kalabalıklar oluştu.