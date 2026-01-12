Süleymancıların eski liderinin ölümüne ilişkin karar çıktı: Öldürüldüğü iddia edilmişti

Süleymancılar cemaatinin yaklaşık 10 yıl önce yaşamını yitiren eski lideri Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Ölümdeki şüphelerin örtbas edilmesi amacıyla “sahte otopsi raporu” hazırlandığı öne sürülerek Adli Tıp Kurumu personeli hakkında başlatılan soruşturmada, geçtiğimiz Eylül ayında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Süleymancılar cemaatinin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun, 2016 yılının Eylül ayında geçirdiği rahatsızlığın ardından yaşamını yitirdi. Ancak Denizolgun’un ölümü, ailesi tarafından doğal bir vefat olarak kabul edilmedi. Kardeşi, eski İstanbul milletvekili Mehmet Beyazıt Denizolgun ile geçmişte milletvekilliği yapan oğlu Fatih Süleyman Denizolgun, ölümün cinayet olduğu iddiasıyla yargıya başvurdu.

Denizolgun’un yakınları tarafından savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, ölümün planlı bir şekilde gerçekleştirildiği öne sürüldü. Dilekçede ayrıca Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen otopsi raporunun ortadan kaldırıldığı, bunun yerine savcılığa farklı bir rapor sunulduğu ve bu yolla olayın üzerinin kapatıldığı iddia edildi.

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Bu başvuru üzerine, daha önce dosya hakkında takipsizlik kararı veren Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yeniden açtı. Cinayet iddiaları sürerken, Adli Tıp Kurumu görevlilerinin görevi kötüye kullandığı öne sürülerek yürütülen ayrı bir soruşturma dosyası ise Temmuz 2025’te yetkisizlik kararıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, otopsiye ilişkin kamera kayıtları ve resmi belgeleri Adli Tıp Kurumu’ndan talep etti. Kurumdan gönderilen evrakların, daha önce dosyada bulunan belgelerle birebir aynı olduğu tespit edildi. Savcılık, iddia edildiği gibi birden fazla otopsi raporuna rastlanmadığını belirterek, soruşturmayı Eylül 2025’te takipsizlik kararıyla sonlandırdı.

Takipsizlik kararında, “sahte otopsi raporu” iddialarının somut delillerle desteklenmediği belirtildi. Şikâyetçilerin, ilk raporu nereden ve nasıl edindiklerini açıklayamadıkları, raporu düzenlediği ileri sürülen kişi ya da kişilere ilişkin herhangi bir bilgi sunmadıkları vurgulandı. Dosyada iddiaları destekleyecek belge, görüntü ya da resmi evrak bulunmadığı, bu nedenle eylemin fiil ve fail yönünden somutlaştırılamadığı kaydedildi.

ULAŞTIRMA BAKANI OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

Arif Ahmet Denizolgun, Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunuydu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü mezunu olan Denizolgun, 1998-1999 yılları arasında Ulaştırma Bakanı olarak da görev yapmıştı.

